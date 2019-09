Rudis Corrales, mago y figura ante el Caribe

El nombre de Rudis Alberto Corrales nos hace recordar no solo al rápido y habilidoso atacante que jugó con las camisetas de Municipal Limeño, Águila y Alianza en liga mayor o en las distintas selecciones nacionales donde participó como la sub 20, sub 23 y la mayor.

De hecho, en su carrera como seleccionado participó en los XVIII Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en Maracaibo y las Copa UNCAF de 2001, 2003, 2005 y 2009. También tuvo participación en las ediciones de Copa Oro de los años 2002, 2003, 2009 y 2011.

Pero lo que ayudó a Corrales escribir con letras de oro su nombre en la historia de selecciones absolutas fue anotar cinco goles en un solo partido a la novedosa selección caribeña de Anguila un 6 de febrero de 2008 dentro de la fase preliminar de la eliminatoria de la CONCACAF rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

La mala presentación de El Salvador en las eliminatorias hacia Alemania 2006 hizo que el combinado nacional disputara primero un filtro, por lo que el sorteo le deparó primero enfrentar a dicha isla caribeña para acceder a otra eliminatoria directa antes de aspirar clasificarse a la fase de grupos de la zona de la CONCACAF.

Esa marca de cinco goles en un solo partido por parte del jugador nacido en Sociedad, Morazán ante Anguila le permitió empatar el récord histórico de uno de los íconos de la Selecta de antaño, Miguel “Americano” Cruz, gesta que logró ante Nicaragua a principios del siglo pasado.

Esa noche del 6 de febrero de 2008 se le ganó al combinado nacional de Anguila por 12 a 0 con cinco goles de Rudis Alberto Corrales, tres de Ronald Cerritos, dos de Shawn Martin más el aporte goleador de Eliseo Quintanilla y Emerson David Umaña para firmar el mayor resultado que El Salvador ha alcanzado en su historia futbolística desde 1921.

Retirado del fútbol profesional y radicado con su familia en los Estados Unidos, Rudis Corrales sigue jugando pero de manera amateur en varias ligas en el Estado de Texas, tal como sucedió en julio pasado donde reforzó a su mimado Municipal Limeño en la mini gira que realizó uno de los líderes del torneo liguero actual dentro de su pretemporada.

FELICIDAD PLENA

Rudis Corrales comenzó su concierto de goles al 31' tras pase de Ronald Cerritos para el 3-0, un minutos después anotaba el 4-0 sin asistencia para alcanzar más adelante tres goles consecutivos firmados a los minutos 54' y 65' tras sendas asistencias de Cheyo Quintanilla y al 68, con otro pase de Cerritos. Corrales salió del partido al 75' para darle paso al vicentino Emerson Umaña.

Luego del partido ante Anguila, Rudis Corrales afirmó sobre su gesta que "como delantero uno siempre va a buscar goles, más en una eliminatoria, y esa cantidad a uno le llega de sorpresa. Nosotros esperábamos ganar, pero ni yo ni mis compañeros esperábamos hacerlo con ese resultado abultado", admitió. "Me llena de satisfacción saber que pude anotar esos goles y en verdad lo importante es que se logró el objetivo, que era ganar. Anguila no nos exigió nada. Nosotros los desconocíamos. No sabíamos cómo iba a venir, si era fuerte o no, pero no nos imaginábamos que era un rival como ese", afirmó esa noche al final del partido.

Consultado si valía la pena celebrar un triunfo así ante un rival muy por debajo del nivel centroamericano, Corrales afirmó que "claro que vale la pena, si esos partidos eliminatorios no se dan todos los días y es algo que hay que aprovechar cuando se pueda, anotar los goles que se pueda y conseguir victorias holgadas porque no es de todos los días", aseveró.