Rubén Batres y Melvin Segovia, los nuevos cañoneros de la selección de playa

El pivot salvadoreño Rubén Batres disputa su tercer Premundial de fútbol playa de la CONCACAF de forma consecutiva y responde con goles esa confianza depositada en su trabajo; mientras que para Melvin Segovia disfruta su primer clasificatorio y ya repunta como artillero letal.Batres, marcó siete tantos en el Premundial disputado en El Salvador hace dos años y hoy en Bahamas 2017 quiere convertirse en el referente del gol y una alternativa segura para el cuerpo técnico.Este pívot originario de la isla La Pirraya, debutó con la selecta playera el en el Premundial Bahamas 2013, marcó un gol en esa oportunidad (ante Jamaica por el partido de repechaje) y cuatro años después quiere mejorar su renta goeladora, tras la fase regular suma seis goles y está tres tantos de Lesley StFleur, jugador Bahamas y líder de goleo del Premundia.Ya sobrepasó su marca del pasado Premundial, en el 2015 fue el tercer mejor goleador de la Azul, tras Frank Velásquez (campeón de goleo con 15 dianas) y Agustín Ruiz que terminó con ocho goles en su cuenta. “Hay sacrificio y alegría por clasificar a un Mundial más, queremos seguir adelante dando el máximo esfuerzo, siempre damos el máximo esfuerzo”.Expuso que “quiero seguir aportando los goles que sean necesarios, quiero ser un buen goleador y esperar el momento que me toca para poder jugar, sé que con sacrificio y esfuerzo se salen las cosas”.Batres marcó siete goles en la pasada edición de los Juegos Bolivarianos 2016, fue el máximo cañonero del torneo y hoy quiere seguir en racha goleadora, “espero conseguir el título en esta nueva eliminatoria”, concluyó.Según Rudis González, técnico de la selección de fútbol playa, Batres es un buen jugador, aunque a veces “se nota muy ansioso, pero son cosas que debe de mejorar”.Mientras que Melvin Segovia, suma hasta el momento cinco goles en Bahamas, “le he pedido a Dios la oportunidad de anotar en estos partidos y lo he conseguido, gracias a él y al apoyo me salen los goles, eso es lo más importante porque ayudan a la selección, las chilenas me salen, incluso en los partidos, mis compañeros me dicen que las intente, chileneá, me dicen y gracias a Dios me han salido. Lo importante en todo es conseguir el boleto al Mundial.”