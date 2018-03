Ronald Cerritos: “Mi padre está orgulloso de mí”

SAN SALVADOR. Ronald Cerritos Júnior se dio a conocer en selecciones nacionales durante el eliminatorio de UNCAF sub 17, disputado en Costa Rica en noviembre del año pasado. Desde ese momento trabajó con el seleccionador Eduardo Lara, quien le puso los ojos encima y sorprendió convocándolo para la selección mayor.De cara la juego del domingo ante Canadá, en Houston, Lara lo tomó en cuenta y le podría dar minutos para que a la edad de 17 años debute con el combinado absoluto cuscatleco.Cerritos es hijo del exselecciondo nacional Ronald Cerritos, quien lo fue a ver a Costa Rica para el eliminatorio de UNCAF en Costa Rica."Mi padre está orgulloso de mi. Solo me dijo que trabaje duro. Le doy gracias al profesor Lara por estar en este grupo. Los jugadores han hablado conmigo y me dijeron que haga mi juego, que esté tranquilo", apuntó el ariete de 17 años.No teme jugar el domingo e hizo un análisis del partido."Estoy muy orgulloso de esta primera oportunidad que me dio el profesor Lara. Ojalá que nos vaya bien contra Canadá, que es un equipo muy fuerte. Nosotros tenemos un equipo muy técnico y creo que eso nos va a dar un agregado para jugar contra ellos", declaró.