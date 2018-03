Romero también será baja ante Nicaragua

Henry Romero no podrá estar en el juego de este domingo ante Nicaragua, por el boleto a Copa Oro tras acumular dos tarjetas amarillas.El defensa lamentó no poder estar en el juego ante los nicas. "Es difícil para mí, porque me pierdo un juego importantísimo para la selección. Dejo a mis compañeros y me va a tocar apoyarlos desde afuera. De igual manera, hay compañeros que están con el deseo de hacer bien las cosas. La oportunidad les ha llegado y ahora toca que la aprovechen. Tenemos que ganar ante Nicaragua, es el resultadp que nos pone en Copa Oro. Es muy complicado, pero confío en mis compañeros", apuntó el zaguero central.Romero aseguró que no se quería perder el juego ante los pinoleros, por el hecho de que en ese compromiso, el equipo nacional se juega su boleto a Copa Oro. "Me toca vivirlo desde afuera y apoyar de lleno a mis compañeros. Espero que al final estemos celebrado el pase directo a Copa Oro", apuntó Romero.Así, el zaguero central se une a Richard Menjivar como ausente luego que el medio campista fuera expulsado con doble tarjeta amarilla ante Panamá.