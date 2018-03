Rodolfo Zelaya: “Tengo que recompensar la confianza”

Rodolfo Zelaya ha sido incluido en los ensayos de equipo titular que ha hecho el seleccionador nacional, Eduardo Lara. El atacante tiene toda la confianza del estratega cafetero. Será en las prácticas de hoy en las que se confirme si Zelaya estará en el 11 inicial de este viernes ante Costa Rica.

De su parte, el atacante de Alianza asegura que llegará en buen momento a ese compromiso y asegura que quiere retribuir la confianza que le ha dado Lara desde que lo llamó a la selección, en diciembre pasado.

"Estoy agradecido con el profesor Lara. Realmente me ha dado una gran confianza. Ahora tengo que recompensar esa confianza. Me siento comprometido con el profesor Lara, porque me ha dado una gran confianza. Uno lo que necesita es confianza. Ayuda mucho esa confianza del técnico. Pero el profesor no solo me ha dado a mí esa confianza, sino que a todo el grupo. Tenemos un entrenador con mucha experiencia", apuntó el atacante.

Zelaya cree que podrá estar con precisión para lo que pueda requerir el combinado nacional.

"Después de la final del torneo, solo descansé una semana. Hemos trabajado bien estos días y ojalá podamos hacer un buen trabajo ante Costa Rica.

Desde ya el delantero albo tiene claro que ante Costa Rica será un partido importante. Cree en la necesidad de romper con la sequía de triunfos en la selección absoluta.

"Viendo las estadísticas, hay ya 13 partidos de que no se gana. Ojalá que este viernes podamos acabar con esa racha y podamos ganar a una selección importante como la de Costa Rica.