Rodolfo Zelaya: "Si te confiás, el rival te come"

Rodolfo Zelaya, delantero del Alianza, indicó que el plantel está muy bien en lo anímico para el juego de vuelta de Liga CONCACAF ante el Platense de Honduras, esta noche, en la cancha del estadio Cuscatlán.

"La cancha del estadio Cuscatlán está en buen estado. Para nosotros es ventaja jugar aquí, porque vamos a tener el apoyo de nuestra gente. Eso será importante para nosotros. En lo anímico estamos bien, solo es de llevarlo a la cancha", apuntó el atacante.

Zelaya cree que el Alianza no puede caer en exceso de confianza por haber ganado 1-2 en el juego de ida, disputado el miércoles anterior en Puerto Cortez.

"En el fútbol no te podés confiar. Si te confiás, el rival te come. Primero hay que ganar los partidos dentro de la cancha. Vamos salir a ganar con inteligencia. Nosotros, como jugadores, tenemos que demostrar dentro de la cancha. En el juego de ida pudimos marcar más goles, pero no anduvimos finos", apuntó el delantero albo.

RESPONSABILIDAD DE LOS JUGADORES

Para el delantero paquidermo, el plantel de jugadores es el que tiene el mayor compromiso para conseguir los resultados favorables. "Siempre lo he dicho, que como jugadores somos los que tenemos que demostrar dentro de la cancha. El profesor hace su once y uno en la cancha no puede defraudarlo a él ni a nuestra afición. Tenemos que dar el máximo, salir a ganar siempre", apuntó.

El usuluteco dijo sentirse en condiciones óptimas para el juego de esta noche, pese a que no ha tenido descanso luego de concluido el torneo anterior por haber ido con la selección a Copa Oro.

"Si bien es cierto que no hemos tenido descanso, me siento bien en la parte física. Siento deseos de hacer las cosas bien para ayudar a mi equipo", apuntó el delantero aliancista, quien marcó uno de los dos tantos para la victoria del juego de ida ante el Platense, por 1-2.