Rodolfo Góchez, nuevo técnico de la selección Preolímpica

Rodolfo Góchez Pacas será el nuevo seleccionador nacional sub 23 para disputar la eliminatoria Preolímpica de la CONCACAF a partir de marzo próximo en Guadalajara, México.

Góchez Pacas será presentado esta mañana de manera oficial por parte de la FESFUT.

Su nombramiento surgió luego de la renuncia de Guillermo Rivera el pasado martes por la tarde como principal de la selección Preolímpica para tomar las riendas de FAS; así lo confirmó el mismo técnico de 41 años que hasta finales de agosto fungía como técnico de Santa Tecla.

"Feliz y comprometido con este nuevo reto en mi carrera. Me tomó también de sorpresa está propuesta porque luego de salir de Santa Tecla me había involucrado en algunos proyectos afines a mi carrera como técnico cuando recibí el llamado del licenciado Hugo Carrillo para reunirnos", explicó Góchez.

"La entrevista fue el pasado miércoles y llegamos a un acuerdo para tomar la sub 23. El licenciado Carrillo me dijo que antes de oficializar mi nombramiento él tenía que hablar primero con el comité ejecutivo. Sé que ellos se reunieron ayer (jueves) y creo que ellos dieron el aval para iniciar mi labor con la sub 23", acotó el técnico nacional.

Sobre lo que representa este nuevo reto en su carrera profesional, Rodolfo Góchez afirmó que "el reto es bonito y alcanzable, la clave será tener a los jugadores el máximo tiempo cuando estén disponibles y aprovechar para comenzar a formar un grupo que represente bien al país el otro año en el Preolímpico de la CONCACAF", destacó. "El reto lo tomo con mucha responsabilidad porque estaba en una etapa de espera luego de mi salida de Santa Tecla. Me había puesto en las manos y de Dios y estaba realizando la elaboración de ciertos proyectos que los implementaré en esta etapa", destacó.

"Vamos a presentar un plan de trabajo junto a mi cuerpo técnico que espero sea avalado por la FESFUT luego de mi presentación para iniciar el trabajo que nos llevará a celebrar algunos juegos amistosos fuera el país el próximo mes", acotó.