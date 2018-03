Roberto Domínguez es el único con experiencia ante México

El Premundial sub 20 anterior se disputó en Jamaica, en enero de 2015, y de ese equipo sobrevive Roberto Domínguez, actual capitán de la azul juvenil y el único con experiencia en partidos ante México en esta categoría.El zaguero tiene fresco el recuerdo de la derrota ante México por 3-1 en Jamaica y por eso tiene la capacidad para aconsejar al resto de sus compañeros."Ese juego estuvo lleno de errores, más que todo el portero de nosotros (Carlos Cañas) cometió errores garrafales que le dio la victoria a ellos. Pero este juego del miércoles va a ser diferente. El grupo está convencido y sabe lo que quiere. Queremos la victoria y la vamos a conseguir a cómo de lugar", apuntó el defensor central.Luego de haberse enfrentado a México en categoría sub 20, el capitán de ese combinado nacional recomienda sus compañeros estar tranquilos."Les digo a mis compañeros que tomen el partido con calma. Ellos tienen mucho que perder y nosotros mucho que ganar. Esa es una de las ventajas que siempre vamos a tener", apuntó el defensor, en plática con EL GRÁFICO.Domínguez reconoció que México siempre es un equipo complicado en todas sus categorías. "Pero nosotros estamos más enfocados en nuestro fútbol. Siempre nos tocan los partidos más duros. Dentro de la cancha somos 11 contra 11", apuntó Domínguez.Domínguez es además el elemento de la actual sub 20 con más experiencia en primera división y en enero incluso recibió ofertas para jugar en Colombia , pero no se concretaron.