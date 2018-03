Roberto Domínguez dejará al Santa Tecla y viajará el fin de semana a Colombia

En plática con EL GRÁFICO, el contratista argentino Rubén "Banana" Carra confirmó que este sábado o domingo el zaguero central Roberto Domínguez estará viajando a Colombia para buscar un cupo en las filas de La Equidad de Colombia, equipo de primera división.

"Roberto tiene un pie en Colombia. La propuesta está, el chico está con ganas. Creo que lo mejor que le puede pasar es cambiar de aires. Es un jugador joven y con posibilidades de que mañana yo lo pueda traer acá a Argentina. Es lo que más me gustaría. Si le va bien en Colombia va a tener mercado y si no, a mitad de este año, queremos traerlo a un equipo de Uruguay o Argentina", dijo Carra.

El contratista gaucho estuvo cerca de la selección mayor en Panamá, en Copa de Centroamericana de UNCAF. Vio todos los juegos y vio de cerca a Domínguez.

De acuerdo con Carra, a Domínguez le ha seguido la pista desde marzo y abril de 2016, cuando el seleccionado sub-20 fue a una gira por Argentina para jugar amistosos contras clubes gauchos de esa categoría.

"Todo está encaminado para Domínguez. Al llegar a Colombia tiene que pasar la revisión médica como corresponde. Fue en esa gira con la sub-20, acá en Argentina, cuando me interesé por el jugador porque le vi muchas cosas interesantes", apuntó Carra, desde Argentina, en plática con EL GRÁFICO.

A parte de llevarse a Domínguez a Colombia, Carra también estaría trabajando por buscar fogueos para la selección mayorde de El Salvador.

En las próximas horas, la FESFUT estaría confirmando esos amistosos para la azul. En Panamá, Carra destacó el fútbol que practicó el plantel dirigido por el timonel colombiano Eduardo Lara.

En plática con EL GRÁFICO, el contratista argentino Rubén "Banana" Carra confirmó que este sábado o domingo el zaguero central Roberto Domínguez estará viajando a Colombia para buscar un cupo en las filas de La Equidad de Colombia, equipo de primera división.

"Roberto tiene un pie en Colombia. La propuesta está, el chico está con ganas. Creo que lo mejor que le puede pasar es cambiar de aires. Es un jugador joven y con posibilidades de que mañana yo lo pueda traer acá a Argentina. Es lo que más me gustaría. Si le va bien en Colombia va a tener mercado y si no, a mitad de este año, queremos traerlo a un equipo de Uruguay o Argentina", dijo Carra.

El contratista gaucho estuvo cerca de la selección mayor en Panamá, en Copa de Centroamericana de UNCAF. Vio todos los juegos y vio de cerca a Domínguez.

De acuerdo con Carra, a Domínguez le ha seguido la pista desde marzo y abril de 2016, cuando el seleccionado sub-20 fue a una gira por Argentina para jugar amistosos contras clubes gauchos de esa categoría.

"Todo está encaminado para Domínguez. Al llegar a Colombia tiene que pasar la revisión médica como corresponde. Fue en esa gira con la sub-20, acá en Argentina, cuando me interesé por el jugador porque le vi muchas cosas interesantes", apuntó Carra, desde Argentina, en plática con EL GRÁFICO.

A parte de llevarse a Domínguez a Colombia, Carra también estaría trabajando por buscar fogueos para la selección mayorde de El Salvador.

En las próximas horas, la FESFUT estaría confirmando esos amistosos para la azul. En Panamá, Carra destacó el fútbol que practicó el plantel dirigido por el timonel colombiano Eduardo Lara.

En plática con EL GRÁFICO, el contratista argentino Rubén "Banana" Carra confirmó que este sábado o domingo el zaguero central Roberto Domínguez estará viajando a Colombia para buscar un cupo en las filas de La Equidad de Colombia, equipo de primera división."Roberto tiene un pie en Colombia. La propuesta está, el chico está con ganas. Creo que lo mejor que le puede pasar es cambiar de aires. Es un jugador joven y con posibilidades de que mañana yo lo pueda traer acá a Argentina. Es lo que más me gustaría. Si le va bien en Colombia va a tener mercado y si no, a mitad de este año, queremos traerlo a un equipo de Uruguay o Argentina", dijo Carra.El contratista gaucho estuvo cerca de la selección mayor en Panamá, en Copa de Centroamericana de UNCAF. Vio todos los juegos y vio de cerca a Domínguez.De acuerdo con Carra, a Domínguez le ha seguido la pista desde marzo y abril de 2016, cuando el seleccionado sub-20 fue a una gira por Argentina para jugar amistosos contras clubes gauchos de esa categoría."Todo está encaminado para Domínguez. Al llegar a Colombia tiene que pasar la revisión médica como corresponde. Fue en esa gira con la sub-20, acá en Argentina, cuando me interesé por el jugador porque le vi muchas cosas interesantes", apuntó Carra, desde Argentina, en plática con EL GRÁFICO.A parte de llevarse a Domínguez a Colombia, Carra también estaría trabajando por buscar fogueos para la selección mayorde de El Salvador.En las próximas horas, la FESFUT estaría confirmando esos amistosos para la azul. En Panamá, Carra destacó el fútbol que practicó el plantel dirigido por el timonel colombiano Eduardo Lara.

En plática con EL GRÁFICO, el contratista argentino Rubén "Banana" Carra confirmó que este sábado o domingo el zaguero central Roberto Domínguez estará viajando a Colombia para buscar un cupo en las filas de La Equidad de Colombia, equipo de primera división.

"Roberto tiene un pie en Colombia. La propuesta está, el chico está con ganas. Creo que lo mejor que le puede pasar es cambiar de aires. Es un jugador joven y con posibilidades de que mañana yo lo pueda traer acá a Argentina. Es lo que más me gustaría. Si le va bien en Colombia va a tener mercado y si no, a mitad de este año, queremos traerlo a un equipo de Uruguay o Argentina", dijo Carra.

El contratista gaucho estuvo cerca de la selección mayor en Panamá, en Copa de Centroamericana de UNCAF. Vio todos los juegos y vio de cerca a Domínguez.

De acuerdo con Carra, a Domínguez le ha seguido la pista desde marzo y abril de 2016, cuando el seleccionado sub-20 fue a una gira por Argentina para jugar amistosos contras clubes gauchos de esa categoría.

"Todo está encaminado para Domínguez. Al llegar a Colombia tiene que pasar la revisión médica como corresponde. Fue en esa gira con la sub-20, acá en Argentina, cuando me interesé por el jugador porque le vi muchas cosas interesantes", apuntó Carra, desde Argentina, en plática con EL GRÁFICO.

A parte de llevarse a Domínguez a Colombia, Carra también estaría trabajando por buscar fogueos para la selección mayorde de El Salvador.

En las próximas horas, la FESFUT estaría confirmando esos amistosos para la azul. En Panamá, Carra destacó el fútbol que practicó el plantel dirigido por el timonel colombiano Eduardo Lara.