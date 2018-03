Restricciones con el uso del celular en el premundial

La selección de fútbol playa se aplica al pie de la letra a la disciplina impuesta por el entrenador Rudis González Gallo, el uso de celular está restringido evitar distracciones.La rutina inicia a las 7:30 de la mañana, toman el desayuno y el cuerpo técnico entrega los celulares para que se comuniquen con sus familiares y se informen, tras el desayuno realizan una corta sesión de activación en la playa frente al hotel de concentración en Nasáu, Bahamas y vuelven a las habitaciones.Tienen el celular hasta la 1:00 p.m., toman el almuerzo y no tienen más contacto con el dispositivo hasta que regresan del partido. Son dos horas más con el teléfono, a las 9:00 p.m. lo entregan al cuerpo técnico y no lo vuelven a ver hasta la mañana del siguiente día. “Desde que estamos en el proceso con la selección de Rudis Gallo es que nos quita el celular para evitar distracciones”, dijo Roberto Membreño, uno de los jugadores más experimentados del grupo.Lo que se busca es evitar “que nos desconcentremos, hay amigos que nos escriben y no se peude descansar, están las redes sociales y mensajes, por eso es que nos quitan el celular por las noches”, concluyó.Con respecto a la dieta alimenticia que llevan en Bahamas, todo detalles supervisado por Francisco Herrera, médico de la delegación.Desayuno suave como cereal con leche y frutas, mientras que en el almuerzo y cena es más cargada con pollo y pastas, “la comida es buena, lo único es que en desayuno, yo y Herbert (Ramos) solo huevo duro (comemos) porque con las papas fritas ya estamos caducando”, expuso Roberto Membreño.El equipo se hospeda el Breezes Resort, una de las mejores playas de Nasúa, el equipo cuenta con todo incluido, “hay varias (variedad de comida) pero no podemos comer algo que nunca hemos comido porque nos puede caer mal en el estómago y tenemos una competencia muy fuerte. Con el almuerzo y cena está bien, el doctor nos dice comer pasta y pollo, es lo que consumimos”, concluyó Membreño.