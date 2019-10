Reservista de Águila ganó el goleo en torneo UNCAF sub-18

La selección sub-18 terminó en tercer lugar en el invitacional de UNCAF, disputado esta semana en Costa Rica. Venció por 3-1 a Nicaragua y se quedó así, abajo de Costa Rica, campeón, y Belice, subcampeón.

Pero ese no fue el único consuelo del equipo nacional. También se agenció con el volante Steven Vásquez, con tres tantos, el trofeo del goleo individual.

El mediocampista de la reserva de Águila volvió a integrar una selección juvenil, luego de haber estado en el Premundial sub-17 de CONCACAF, en mayo de este año.

"Todo esto es gracias a Dios y a mis compañeros. Sin ellos, no lo hubiera conseguido. Este grupo está para grandes cosas. No pudimos conseguir el oro, que fue por lo que vinimos acá, pero no termina aquí", consideró.

Vásquez agregó que "se aproxima un Premundial sub-20 y nuestra meta es clasificar a un Mundial. Le dedico este trofeo a mi familia y al país".



Por otra parte, en cuanto al tercer lugar en este invitacional, Vásquez remarcó que no era lo que esperaban, pero dijo que servirá como una preparación al grupo para el Premundial de CONCACAF a escala sub-20 en 2020.

"Sabemos del avance de las otras selecciones, pero estamos bien posicionados ahora desde la categoría mayor hasta juveniles. Confío en que volvamos a ser el grande de Centroamérica", indicó el volante de la reserva emplumada.