Reno de Estados Unidos destaca convocatoria de Efraín Burgos a Copa Oro

Efraín Burgos Junior está nuevamente en la órbita de selección nacional y jugará la Copa Oro en el mes de julio. Su inclusión en este torneo fue retomada por el portal oficial de la liga en la cual milita (la USL, segunda división estadounidense) y el Reno 1868 FC, su club actual.

Al respecto, el gerente general del Reno, Andy Smith, dijo que "el ser seleccionado para jugar una competición internacional como la Copa Oro de la CONCACAF es un gran honor y habla del tipo de jugador y persona que es Junior".

"Estamos emocionados de que Junior tenga esta experiencia y lo estaremos apoyando desde Reno", agregó Smith, quien comentó que "jugar en frente de tantos aficionados en tu encuentro inaugural debe ser un sentimiento increíble".

El jugador del Reno y de la azul y blanco debutará en la Copa Oro el próximo 9 de julio ante la favorita del torneo, México, que llevará un equipo alternativo y será dirigida por el asistente técnico Luis Pompilio Páez.

Por otro lado, Efraín Burgos parece estar bien en su equipo, que además de apoyarlo públicamente cuando es seleccionado para jugar con la camiseta cuscatleca, también le dedicó un mural en el estadio Greater Nevada Field:

