Raúl “Pichi” García continúa bajo tratamiento médico

El ex portero de selección nacional y del Águila, Raúl "el Pichi" García, se encuentra en fase de recuperación tras detectarle un tumor maligno que ha perjudicado su salud y lo mantiene alejado de las canchas de fútbol García esta siendo tratado en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y cruza el segundo ciclo de quimioterapias. Al terminar este tratamiento, los médicos determinarán cómo erradicar la enfermedad y si es necesaria una operación.Así puedes ayudar: "Cuenta para ayudar a Raúl García" García aseguró que por ahora cuenta con el apoyo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), pues él aún se encuentra dentro de la planilla de dicha institución. Hasta febrero de este año laboró como preparador de porteros de selecciones nacionales.El exjugador también se siente agradecido con los aficionados del Águila por el apoyo incondicional que le estan dando, con iniciativas como la venta de camisas."Jugadores, técnicos, aficionados y personas cercanas me han dado un gran respaldo y eso me tiene muy feliz, muy positivo, por el enorme aprecio que me tienen", manifestó."Me siento agradecido con las personas que se han acercado para ofrecerme su ayuda, esto me motiva en lo personal para seguir adelante", agregó.García espera vencer la enfermedad y quiere volver pronto a las canchas de fútbol, de las cuales se sigue sintiendo parte.