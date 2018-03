Raúl Díaz Arce: “Zelaya es el único jugador diferente que tenemos”

En plática con EL GRÁFICO, el exdelantero de la selección mayor de El Salvador, Raúl Díaz Arce, dio el visto bueno al regreso de Rodolfo Zelaya a la selección mayor.

El atacante albo regresa tras pagar una sanción por haber sido vinculado al tema de amaños de partidos, y Díaz Arce cree que vale la pena su llamado.

"Lo que él hizo no es bien visto, claro está. Pero no sé hasta qué punto él estuvo involucrado. No quiero hablar de algo que no sé. Pero creo que Zelaya es un jugador que hace falta a la selección. Me imagino que este puede ser su último proceso eliminatorio con la selección. Deberá trabajar a conciencia para que la gente le vuelva a dar la confianza", aseguró Díaz Arce.

Para "el Toto", Zelaya sigue siendo ese jugador diferente en el balompié salvadoreño.

"Creo que es el jugador que llama la atención verlo, por las cosas que hace, por la forma en que él juega. Cada uno tiene su forma de ser. Zelaya es el jugador diferente, al que si se le da la confianza, creo que puede ser un jugador a seguir en la próxima eliminatoria", apuntó el exatacante de la selección cuscatleca.

ASPIRACIONES

Raúl Díaz Arce fue prudente para hablar de lo que le espera a la selección en el torneo de Copa Centroamericana de UNCAF, del 13 al 22 de de este mes, en Panamá.

"He visto poco a la selección. No sería justo dar un análisis de la selección. Abrimos contra Costa Rica, la mejor selección de la región por ahora, y luego cerramos ante una Nicaragua que ya nos genera problemas", apuntó.