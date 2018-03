Ramón Raya, técnico de México: “Me hubiera gustado encontrar a Frank”

Pese a la renovación en su plantel, México luchará por el título del Premundial de fútbol playa, según sostuvo el entrenador Ramón Raya, quien se quejó del poco apoyo en su país a esta modalidad y hasta habló de la ausencia de Frank Velásquez en el combinado cuscatleco.

¿Cómo se preparó México para el Premundial de fútbol playa?

Igual que todos los equipos. Sabemos la trascendencia que tiene este torneo, lo difícil que es la competencia, trabajamos fuerte y con la mente puesta en asegurar un boleto y si todo sale bien, pelear por el título.

¿Hubo renovación o continuidad en el plantel?

Mucha renovación, desafortunadamente. Ustedes lo saben, yo no tengo lo que tiene El Salvador, no tengo ligas, no tengo torneos ni un universo amplio de jugadores, entonces hay que empezar de cero, traer jugadores, convencerlos a que lleguen a intentar... enseñarles y luego tratar de conformar un grupo, siempre ha sido difícil pero a veces ha dado resultados.

¿Qué sabe a estas alturas de El Salvador?

Que no clasificaron al Mundial pasado, por lo que deben de tener una situación dentro de ellos que si es bien usada tiene que ayudar. Sé que tienen jugadores de muchos años jugando, que tienen un entrenador muy inteligente a quien estimo y quiero bastante. Sé que tienen a un país detrás alentándolos, esto creo que no cambia.

Frank Velásquez, último goleador de la selección no entró en este grupo, ¿lo sabía?

Tengo a Frank en el Facebook, no estoy al tanto ni me quiero meter, es una pena porque Frank es un gran jugador con esa cosa especial para jugar este deporte, más allá de eso no lo sé, me hubiera gustado encontrarlo en el Premundial. No está y es como el espectáculo debe de continuar.

¿Cuál es el principal recuerdo de Bahamas 2013?

No buenos recuerdos. El Salvador nos ganó en penaltis (semifinal) en un partido bastante complicado, creo que se lo merecieron más, jugaron con más ganas. Alguien me dijo que El Salvador lo jugó con hambre real de ganar, de asistir, entendiendo que para algunos de los jugadores de ustedes les puede cambiar la vida si no hubieran clasificado. En mi caso, en México el fútbol playa no significa nada, tenemos el apoyo de la Federación y nada más, a la gente no le importa, la gente no sabe que estamos aquí, pero nosotros a lo nuestro y que la gente en El Salvador los disfrute.

A pesar de esas limitantes, son los campeones e imagino pelearán por el título...

Nosotros siempre vamos por el campeonato, a veces se da, otras no, una vez nos eliminó Costa Rica, otra Estados Unidos, y otra El Salvador. Pero también hemos levantado el trofeo tres veces y eso me llena de orgullo por haberlo hecho en un país con tanta tradición de fútbol playa como fue hace dos años (en El Salvador).