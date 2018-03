Ramón Raya: “Estoy de acuerdo con Gallo en no llamar a Frank Velásquez”

El técnico de la selección de fútbol playa de México, Ramón Raya, sigue viendo con respeto el trabajo del combinado salvadoreño, a pesar de que la Azul no ha logrado boleto a las últimas dos Copas del Mundo.Raya conoce de cerca al equipo salvadoreño. Tiene muy estrechos los lazos de amistad con el estratega de la Azul, Rudis Gallo. Por esa razón, el estratega azteca se detuvo a mirar lo que pasa en el equipo nacional con la eliminación en los últimos dos premundiales, pero sobre todo, las diferencias que hay ahora entre el seleccionador Gallo y el pivot Francisco Velásquez, quien fue marginado del plantel de playa para el último premundial disputado en febrero en Bahamas. Antes, el jugador no había acudido al llamado para Juegos Bolivarianos en diciembre de 2016."De repente se ha inflado lo que ha hecho esta selección salvadoreña. Entoncesl eso de alguna manera, se convierte en presión para los jugadores. Las expectativas de las gente crecen. Esa presión, a vaces, no es bien manejada. Esa sería mi apreciación a la distancia. Creo que lo que sucedió en el Premundial de 2015 en El Salvador fue el resultado de la presión que tenían los jugadores por salir campeones. Indiscutible", apuntó el estratega mexicano.Luego en el caso de Velásquez, Raya trajo a cuenta de que El Salvador se quedó en el camino en el Premundial 2015, con Velásquez a la cabeza."Inflar resultados termina afectando. Estamos en una zona muy competida, muy pareja. Frank es un buen jugador, pero hace dos años estuvo y también quedó fuera El Salvador. Entiendo que quizá Velásquez tenga razón en sus reclamos, pero no llegó a la selección salvadoreña en los tiempos que tenía que venir. Lo han convertido en una estrella. Se fue a Italia y todo, pero la selección está por encima de todos, de Frank. Yo estoy de acuerdo con Gallo en que si no llegó en los tiempos que tenía que hacerlo, no lo pueden tomar en cuenta", apuntó Raya.