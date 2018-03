“Rambo” de León y hondureños en El Salvador pronostican un empate en Copa Centroamericana

Julio César “Rambo” De León, estrella hondureña del Municipal Limeño, recordó las ocasiones en las que enfrentó a la selección salvadoreña defendiendo los colores de la H y aceptó que el partido de hoy no será fácil.

“Siempre que se jugaba contra El Salvador era especial, fueron lindos partidos con bastante intensidad, buena dinámica y buenos goles”, expresó.

De León usaba la número 10 en su espalda en la selección hondureña, formando parte de una generación dorada que incluyó a Carlos Costly, Amado Guevara y David Suazo. “Será un buen partido, El Salvador demostró más fútbol que Honduras en la primera fecha”, analizó el catracho.

Sobre su selección, el ex jugador del Parma italiano destacó que no presenta jugadores de peso como lo ha hecho en años anteriores.

“Ya no existen esos tiempos nuestros, no se juega igual, no hay alegría, no hay un fútbol dinámico. Ya no tenemos buen trato de balón en nuestra selección. Todos los jugadores son casi nuevos, les falta, pero con el tiempo irán creciendo”, declaró.

De León dijo que siempre fue difícil ganarle a la selecta. “Eran partidos cerrados, de buenos goles. Siempre se le ganaba, pero no era nada fácil. El Salvador siempre ha tenido buenos jugadores. A Belice, Nicaragua, Panamá y Guatemala era menos complicado ganarles, pero El Salvador siempre nos costó”, recordó Rambo.

OTROS HONDUREÑOS

El volante Clayvin Zúniga y el delantero Aly Arriola son dos hondureños que defienden los colores del Municipal Limeño en la primera división salvadoreña y EL GRÁFICO también buscó sus opiniones para el partido de esta tarde, entre "la H" y la azul y blanco.

Zúniga se ha vuelto un referente en su equipo tras el buen torneo que realizó en el Apertura 2016 y en vista que es el que tiene más experiencia en el balompié local, apuesta por un empate esta tarde.

“Será un bonito encuentro porque ambas selecciones juegan muy bien al fútbol, con características diferentes e ideas claras. Empatarán 2-2”, pronosticó el volante santarroseño.

Arriola es un recién llegado a la Liga Mayor, pero también ve un panorama igualado.

“Honduras tiene jugadores con mucho físico, pero El Salvador ha demostrado que está bien técnicamente. Será un encuentro apretado”, acotó el delantero.