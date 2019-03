"Queremos regresar motivados al Cuscatlán"

No son puntos, no es una eliminatoria es la confianza del grupo y en su afición. Gerson Mayén, uno de los líderes en la Selección Nacional, habló de la importancia de jugar bien contra Guatemala en el amistoso del miércoles en Los Ángeles. El próximo partido es crucial contra Jamaica que tiene un pie en Copa Oro y en el Cuscatlán.

''Será un buen partido para nosotros, sirve de preparación para enfrentar a Jamaica. Guatemala es una buena selección y esperamos hacer un buen partido para regresar motivados para el partido en el Cuscatlán (23 de marzo)'', comentó Mayén.

Para El Salvador será su primer juego en el Banc of California, campo del club Los Ángeles FC. Allí Mayén espera que los compatriotas se hagan presentes.

''Se espera un partido en Los Ángeles con mucho salvadoreño y guatemalteco apoyando en el estadio. Queremos que nos apoyen y queremos ganar''.

Mayén tiene claro que en la Selección no hay nada que inventar, sino mantenerse con el guión de juego. ''El profesor De los Cobos mantiene siempre la misma idea, no cambia mucho, los nuevos que se han incorporado nos darán un plus''.

Dijo no confiarse de Guatemala, rival que ha cambiado desde la versión que tenía hasta el 2016. ''No sabemos mucho de Guatemala porque dejaron de jugar hace un rato pero ya el martes analizaremos al rival en vídeo para ver cómo juegan pero lo más importante es como juguemos nosotros''.