¿Qué le dijo Bonilla al portero de Curazao luego de la tapada que evitó su doblete?

Nelson Wilfredo Bonilla fue la figura del partido El Salvador contra Curazao en el primer juego del grupo C de la Copa Oro 2019.

El delantero salvadoreño anotó al cierre del primer tiempo bastó para que la Azul para obtener su primer triunfo en el máximo torneo de selecciones de la CONCACAF.

Durante el juego, Bonilla también tuvo otra clara ocasión para lograr el doblete, pero el portero Eloy Room hizo una buena tapada de la cual habló el goleador salvadoreño.

CERCA EL SEGUNDO GOL, Nelson Bonilla con un disparo que termina rechazando Room



El Salvador 1 - 0 Curacao



83´



EN VIVO

Canal 4 TCS GO pic.twitter.com/pY2IBKibqY — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) 18 de junio de 2019

Bonilla y Room tuvieron una ligera charla después de sa acción y esto fue lo que le expresó el cuscatleco.

"Le dije que siempre me saca una en cada partido, En la Copa Oro 2017 también me sacó una al minuto 90+3 .", dijo el jugador del Bangkok United de Tailandia que reconoció el mérito de Room. "No lo esperaba, pero me hizo una gran tapada", agregó Bonilla.