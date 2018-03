Presidente del INDES: “Sin entrenos no hay pagos”

Según Jorge Pérez Quezada, presidente del INDES, su institución está aplicando la normativa que establece el “instructivo para el otorgamiento de estímulos al mérito deportivo de atletas élites, destacados y con trayectoria deportiva” que establece como punto principal que es causal de pérdida del estímulo deportivo la falta de entrenamientos.El programa de estímulos al mérito, que entró en vigencia el 13 de enero de 2015, fue creado “con la finalidad de contribuir a que un grupo selecto de atletas de las diferentes disciplinas alcancen la excelencia deportiva”.El INDES aplica una suspensión temporal, según indica el artículo 28: “Se suspenderá temporalmente el estímulo económico cuando los informes presentados por la Federación (en este caso la FESFUT), ante la gerencia técnica, reflejen incumplimiento del atleta beneficiado”.Tras el Premundial Bahamas 2017, disputado del 20 al 26 de febrero pasado, la selección no volvió a entrenar.“De la FESFUT no tengo ningún reporte de entrenamiento de abril, mayo, junio, julio y el manual dice que deben cumplir al menos con el 90% de asistencias. El manual pide entrenar, no es responsabilidad del INDES convocar selecciones , es responsabilidad de la Federación”, dijo Quezada al consultarle sobre el retraso del estímulo.En el artículo 24, literal A, del apartado de obligaciones de los atletas beneficiados establece que el atleta debe “presentarse con puntualidad a las actividades programadas por los entrenadores”, y en el literal C establece “cumplir al menos con el 90% del plan de entrenamiento, de la asistencia a entrenamientos y actividades complementarias establecidas por el cuerpo técnico y la federación”.“En el instructivo de estímulos deportivos del INDES están todas las respuesta al tema. No hay que hacer tanto drama. Allí está lo que se le aplica a todos los atletas”, añadió Quezada.Hugo Carrillo, directivo de la FESFUT, ratificó la firma del convenio suscrito con el INDES para seguir dando el estímulo económico a la selección playera durante 2017 y apuntó que no le exige mantenerse entrenando para recibir mensualmente el pago. Detalló que el único requisito es que los jugadores se mantengan involucrados en actividades relacionadas con el fútbol playa.“En el convenio que está suscrito del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2017, como en los años anteriores, hay un apartado que habla exclusivamente del estímulo de los jugadores de fútbol playa”, detalló Carrillo.“Ahí se estipula que ellos tienen que trabajar en actividades de fútbol playa, pero no estipula que tienen que estar entrenando. Lo que ellos están haciendo es parte de su trabajo, como es colaborar en la formación de la Liga de Playa”, manifestó.El vicepresidente de la FESFUT abonó incluso que los seleccionados participan cada vez que se requiere en actividades de fútbol playa del INDES, por lo que aseguró que no hay una razón precisa para que se les atrase o suspenda el pago del estímulo económico.