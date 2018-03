Presencia de la selección de El Salvador en Estados Unidos está sujeta a resultados

El promotor de partidos internacionales, Elías Polío, aseguró que ha mejorado la venta de boletos para el juego amistoso de mañana entre las selecciones mayores de El Salvador y Honduras.El combinado mayor está en Estados Unidos nuevamente para foguearse de cara a Copa Oro de julio de este año.Pero la presencia de la selección absoluta en ese país ya no es tan fácil, sobretodo para los contratistas internacionales.Eliminados de Rusia 2018 y tras haber cerrado un capítulo de amaños de partidos, el camino a Estados Unidos para reconquistar a la afición salvadoreña se torna cuesta arriba, según Polío."La gente ahora quiere ver resultados. En los últimos tres años, nuestra selección no ha andado bien con los procesos y cambios de entrenador. No hemos tenido una formalidad. Ahora, con las redes sociales nos damos cuenta de todo. Esperamos que la selección mejore un poco y así poder venir más seguido a los Estados Unidos", aseguró Polío en plática con EL GRÁFICO.Por ahora solo un juego más está confirmado para la Azul en Estados Unidos antes de Copa Oro. Será este 13 de junio ante Ecuador, en el Red Bull Arena.