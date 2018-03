Preparador de porteros de la sub 20 vuelve a El Salvador de emergencia por enfermedad

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) confirmó hoy en el programa Güiri Güiri al Aire, a través del directivo Hugo Carrillo, que el preparador de porteros de la selección nacional sub 20, Raúl García, vuelve hoy de emergencia al país, luego de sufrir un percance de salud en Estados Unidos.

García tuvo un quebranto de salud en Miami el viernes, donde la azul juvenil realiza partidos de fogueo.

"Raúl García se enfermó con la sub-20 y no hay ningún delegado. No hay un solo dirigente auxiliándolo", recriminó Cristian Villalta en el programa de hoy. García incluso estuvo hospitalizado por una noche.

EXPLICACIONES DE LA FESFUT

A través de una llamada telefónica, Hugo Carrillo explicó que es algo que ha escapado de sus manos, pero que ya están solventando.

"Solo quiero hacer la aclaración que el profesor Raúl García llega este día al país por enfermedad", declaró, y agregó que a la sub 20 no la acompañan delegados federativos ni un doctor debido a las limitantes económicas que atraviesa la FESFUT: "No estamos pasando la mejor etapa económica. Quiénes invitaron cubrirían la parte médica. Tenemos limitantes".

Carrillo reconoció que a Estados Unidos solo viajó el plantel de jugadores y el cuerpo técnico, por las condiciones que ofrecieron que los contratistas.