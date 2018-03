Premundial sub 20: México goleó a El Salvador

La selección sub 20 de El Salvador perdió por 6-1 contra México en la segunda fase del Premundial en Costa Rica y complicó el camino hacia el Mundial Corea 2017.

La paliza propinada por los aztecas dejó al equipo dirigido por el colombiano Eduardo Lara con la obligación de buscar un triunfo el próximo viernes ante Estados Unidos, en el último partido de la triangular, correspondiente a la segunda fase del regional.



Con el triunfo México reivindicó su perfil de favorito luego de perder por 1-0 el lunes anterior contra Estados Unidos.

El Salvador encaró el duelo con la iusión de lograr la segunda clasificación a una Copa del Mundo sub-20, sin embargo el equipo azteca tomó ventaja muy temprano en el juego con un doblete de Uriel Antuna y un autogol de Wálter Chigüila.



México abrió la brecha con un disparo potente de Uriel Antuna, al minuto 9, que se le coló pegado al poste al guardameta Mario Martínez.







El Tri no dio lugar para la reacción cuscatleca y celebró el segundo gol con un remate de cabeza de Antuna al 15' en el cobro de un tiro libre.







El panorama se le volvió gris a la azul y blanco con el autogol de Wálter Chigüila al 17' cuando intentó cortar un centro en el área chica de Diego Aguilar, pero terminó empujando el balón al fondo de la portería.







El Salvador tuvo para descontar al minuto 28 con un tiro de penalti tras una carga dentro del área del mexicano Edson Álvarez sobre Marvin Márquez. No pudo convertir la pena máxima en gol Roberto Domínguez que apostó por un disparo a media altura que logró tapar el portero azteca José Hernández.



El juego adquirió categoría de goleada al 33' con la anotación de Eduardo Aguirre con una barrida con la que completó un desborde de Ronald Cisneros que arrastró la marca de Chigüila.







El descuento cuscatleco llegó al minuto 65 en un tiro libre que cobró Fernando Castillo y puso el balón en la escuadra.







México mantuvo el asedio sobre el área salvadoreño y encontró el quinto gol al 77' en un tiro de penalti que generó Francisco Córdova tras recibir una falta del zaguero Óscar Menjívar. Cobró de forma efectiva Ronald Cisneros.







La paliza en el estadio Nacional de Costa Rica la cerró Uriel Antuna al 89' con un tiro raso en otra buena maniobra colectiva de los mexicanos.









Si no ves los videos de los goles en esta nota, miralos directo en nuestro Mediacenter: "El Salvador 1-6 México, todos los goles".



ALINEACIONES:











#PremundialSub20 | ÁLBUM: Así el ambiente para el partido entre El Salvador y México esta tarde en el estadio Nacional de San José, Costa Rica. Alineaciones y más, aquí. /Fotos: Roberto Flores y Christian Peñate. Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 1 de Mar de 2017 a la(s) 2:37 PST

