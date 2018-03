Prado: “El profesor Lara me pidió que me presente el 19 de mayo”

El viernes pasado, el secretario general de la FESFUT, Luis Pérez Guerrero, llamó a su oficina al hasta entonces seleccionador sub-17, Erick Dowson Prado. El motivo fue para entregarle una orden de despido. De acuerdo con Prado, en la carta se especificaba que su salida del combinado se debe al rendimiento de la selección sub-17 en el Premundial de Panamá, disputado hace dos semanas.

Sin embargo, el estratega criollo espera que todo eso se aclare con el regreso de Eduardo Lara al país, este 19 de mayo. El timonel colombiano se tomó unos días de vacaciones en su país. Lara ha incluido a Prado entre sus asistentes en la selección mayor.

¿Qué responde a lo notificado por el secretario general de la FESFUT, Luis Pérez, sobre su separación del cargo de técnico de la sub-17?

Primero quiero aclarar ese tema. Quiero contar qué fue lo que sucedió. El viernes de la semana pasada recibo una llamada del secretario general para que vaya a su oficina y me entrega una nota. Ahí me hace saber que ya no continuaría con la selección sub-17. Eso decía la nota. Yo le pregunté si mi jefe inmediato, que es Eduardo Lara, conocía de esa decisión y él me dijo que no, que el comité ejecutivo de la FESFUT le había solicitado a él darme a mí esa nota. Yo le digo que recibo la nota, pero obviamente no la firmo. Le hago saber que voy a hablar con mi jefe inmediato, que es en este caso el coordinador Eduardo Lara.

¿Qué pasó después?

Tomé la nota, estábamos por iniciar el entrenamiento (viernes) y me comunico con Eduardo Lara, que llega al entrenamiento como siempre lo hace y le digo que quiero saber qué sucede con esa nota que me acaban de entregar. El profesor Lara desconocía de este tema. Estaba molesto, porque todas las coordinaciones de la parte deportiva pasan por la coordinación. Luego, el profesor Lara fue a hablar con el licenciado Hugo Carrillo (dirigente federativo) y le pregunta qué es lo que ha pasado con este tema. Luego, el profesor Lara habló conmigo y me dijo que el 19 de mayo me presente de nuevo con ellos (Lara y otros asistentes) a la FESFUT. Me dijo que este tema lo vamos a aclarar con el licenciado Carrillo. Me pidió que estemos tranquilos. Yo también estoy un poco sorprendido, porque, aparte de ser asistente en selección mayor, ya hemos iniciado un trabajo con selección sub-16 para un torneo en noviembre.

¿Solo el secretario general de la FESFUT ha hablado con usted? ¿Cuáles fueron las razones que le dieron para separarlo?

Solamente el secretario. Me llamó a su oficina y me dio el documento. La nota decía rendimiento deportivo, que yo creo que hay que ser bastante sincero en cómo se ha trabajado. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo; lamentablemente no alcanzó para ir al mundial. Pero después hay que evaluar muchísimas cosas: ¿cómo estaba esta selección cuando la tomamos? Teníamos ya varios años de no asistir a un Premundial sub-17, porque no tenemos trabajos en estas edades. No hay un trabajo real. Recién hace un año se comenzó a trabajar. Pero es muy poco tiempo. El torneo ha venido madurando, pero aún le falta seguir creciendo. Luego, lo que es muy obvio es que nunca tuvimos ese roce internacional que se requiere. Previo al Premundial solo tuvimos dos amistosos contra Cuba. Es muy poco para luchar contra México y Estados Unidos.

¿La decisión de separarlo fue habiendo analizado su informe técnico o cree que se pasó por alto ese detalle de parte de la FESFUT?

Mi informe técnico lo entregué el lunes por la mañana. Primero porque es un informe largo, que abarca todos los aspectos del trabajo y el torneo. También abarca aspectos médicos, porque tuvimos una lesión de Diego Guatemala. Presentamos nuestro informe completo. FESFUT no tenía aún el informe cuando me separaron.

¿De parte suya hay deseos de reintegrarse al trabajo de selecciones juveniles y mayores?

Yo estoy satisfecho con el trabajo, obviamente que no con los resultados finales. Pero también soy consciente de las limitaciones que hemos tenido para este trabajo, sobre todo en la falta de roce internacional y el apoyo. Comprendemos que la FESFUT no tiene quizá el recurso, pero si vamos a hablar de rendimiento, creo que no es lo correcto. Yo estoy a disposición. Yo he seguido haciendo el trabajo con los profesores.