Portero de selección playera seguirá con Firpo para el Apertura 2017

El portero Hérbert Ramos seguirá en la primera división profesional con el Luis Ángel Firpo, pese a que durante el Clausura 2017 tuvo que hacer un duro esfuerzo para compaginar su trabajo con los manudos y con la selección nacional de fútbol playa.El cancerbero aseguró que seguirá con la escuadra pampera porque su futuro con la azul playera ya no está garantizado.Además, reveló la dura situación económica que pasa tanto el Firpo como la selección cuscatleca.Esas son las intenciones, yo tengo contrato por dos años más.Ya que tuvimos la oportunidad de jugar en primera, hay que trabajar más fuerte y tratar de ser titular.Claro, se nos deben dos meses y una semana, por eso no hemos comenzado a entrenar.Sería lindo, ya que son varios años de no ver a Firpo pasar de cuartos de final y de no ser campeón. Pero lo primero sería pasar de cuartos.Está bonito, pero desde mi punto de vista, yo que estuve en la selección, es mentira, no hay apoyo de nada. Quizás de las empresas privadas habrá apoyo, pero de la federación (FESFUT) no. Siempre hacen las cosa para evadir a los medios, nunca tratan de apoyar.Sí. Hay bastante jugador talentoso y ojalá que eso les sirva como motivación también para superarse y querer estar en la selección.Habría que pensarlo. Me dejaron fuera de la beca del gobierno y así no iría.Porque me fui con Firpo y no participe en la Copa Pílsener y ellos me dijeron que la federación decía que me dejarían fuera de la beca.Con el profesor Rudis Gallo (técnico de la selección de playa) tuve una plática y me dio el permiso, pero como la Federación (FESFUT) es otra cosa, le dijeron que no podría estar "a dos cachetes". Así le dijeron al profe, que no podía estar ganando con Firpo y ganando con la selección, y por eso tomaron la decisión de dejarme fuera de la beca.