Portero de Dominicana: "El Salvador es el rival más difícil en el grupo"

Tras la derrota de este sábado ante Montserrat, por 2-1, desde la sede de concentración en esa isla caribeña, el portero titular y capitán de la selección de Dominicana, Miguel Lloyd, habló con Deportes Grupo LPG sobre la importancia que tiene para los quisqueyanos reponerse ante El Salvador.

Y es que este martes, tras la caída en la primera fecha de Liga B de Naciones de CONCACAF, Lloyd espera ser de la inicial del timonel español, David González, y reponerse ante los cuscatlecos, que llegarán tras un triunfo deslucido ante Santa Lucía por 3-0, en el Cuscatlán.

Desde ya, Lloyd no dudó en afirmar que el rival más complicado del grupo B de Liga de Naciones B será El Salvador. Pero el cancerbero espera que puedan aprovechar que la Azul juega con la presión de mantener ese sexto lugar en el ránking de la CONCACAF.

Hubo aficionados dominicanos que se preguntaban por qué usted no fue titular en el debut con Montserrat. ¿Fue una decisión técnica?

Así es. Estuve ausente en dos entrenos, porque me tuvieron que suturar debajo del ojo, debido a un codazo que recibí. Pero ya puedo jugar. Habrá que esperar lo que decida el técnico. Estamos concentrados y hay que trabajar, seguir adelante, buscar los tres puntos en casa. Vamos a recibir este martes al rival más difícil del grupo, El Salvador. Sabemos que ante Montserrat hemos tenido un mal resultado, ya que no es que (Montserrat) tenga un buen juego, pero en el fútbol no gana siempre el que juega bonito.

¿Cómo ve el grupo de Liga B de Naciones contra El Salvador, Santa Lucía y Montserrat?

Vamos a seguir en esta liga y nos toca ante El Salvador, el rival más fuerte de ese grupo. Nos hemos preparado... Hoy en día, todas las selecciones, por más chicas, han tomado fuerza y hay que tener cuidado. Fue un fracaso grande para nosotros en la anterior (fase previa de) Liga de Naciones. Tanto los jugadores y el país tenían la ilusión de ir por primera vez a una Copa Oro.

¿Qué noción tienen sobre el equipo salvadoreño?

Sabemos que es un equipo difícil y más en su casa, en el estadio Cuscatlán. Tenemos que prepararnos para dar lo mejor de nosotros, pero siempre sabiendo que ante nosotros todo rival merece nuestro respeto.

A inicios de 2019, el equipo Pantoja estuvo en Liga de CONCACAF. ¿Cómó es el desarrollo de la liga dominicana de fútbol?

La liga dominicana va creciendo mucho. Hay mucha gente que lo está apoyando. Hay muchas empresas que están apoyando, también. No es que esté yendo por encima del béisbol, porque tampoco es esa la idea, pero sí está creciendo mucho en el país. Pantoja es uno de los más fuertes de la liga dominicana, pero ahora está el Cibao, que es el equipo para el que juego. Ahora mismo es el equipo más fuerte.

¿Es cierto que estuvo cerca de venir a jugar a El Salvador, en las filas de Sonsonate en el Clausura 2019?

Sí, estuve cerca. Pero bueno, al final, las cosas se dieron acá con el Cibao y decidí ir a Dominicana, luego de un paso largo por el fútbol de Panamá. Pero no se descarta que un futuro yo pueda jugar en El Salvador

Entendemos que hay dominicanos en ligas españolas, que juegan para esta selección caribeña...

Sí, tenemos jugadores en Malta, España e Inglaterra y Suiza. Hay mucho dominicano en Europa. Pero es difícil juntarlos a todos. La selección necesita hacer microciclos, tener competencia, que es lo que nos está faltando a nosotros.

¿Cómo se ha ido sobreponiendo el jugador dominicano al amateurismo?

El futbolista dominicano está madurando, aprendiendo cada día más, porque ya ha tenido roce internacional. Es importante que nuestros jugadores hayan jugado la Liga de CONCACAF.