¿Por qué fue sustituido Nelson Bonilla? Esto explicó De los Cobos

El delantero Nelson Bonilla abrió la brecha para la victoria de El Salvador contra Jamaica, pero el delantero del Bangkok United no jugó los 90 minutos y reportó molestias.

Bonilla fue sustituido al minuto 69 por Joaquín Rivas en el primer cambio autorizado por el mexicano Carlos de los Cobos.

“Bonilla luchó, peleó con los centrales e hizo movimientos a la espalda de ellos, tuvo mucho desgaste y por eso es que al final tuvimos que retirarlo del campo”, explicó el entrenador.

De los Cobos mencionó que el viaje de Bonilla desde Tailandia a El Salvador también fue un aspecto a considerar a la hora de realizar modificaciones en el esquema.

"El viaje de Bonilla es muy pesado, pero está bien, no es nada grave", recalcó el seleccionador nacional.

De los Cobos también pidió no desmeritar el trabajo de la selección y sobre todo el gol de Bonilla que derivó de un crazo error del portero caribeño Andre Blake.

"Yo no le veo nada negativo, los goles se hacen cómo se tiene que hacer. No le busquemos peros a una victoria que se buscaba hace 19 años, no tenemos porque intentar manchar el esfuerzo de los muchachos porque se entregaron en la cancha", enfatizó.

"Si se gana siempre hay un pero, si se pierde que se viene la avalancha. Tenerlos contentos a muchos de ustedes es muy difícil siempre están buscando el granito en el arroz. Ustedes como salvadoreños deberían sentirse orgullosos por lo que hicieron los muchachos", agregó en la rueda de prensa el técnico azteca.