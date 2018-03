Ponen primera piedra para la construcción de casas de seleccionados de fútbol playa

Élmer Robles y Rubén Batres, seleccionados de fútbol playa, colocaron hoy la primera palada de arena para la construcción de sus nuevas viviendas ubicadas en la islas San Sebastián y La Pirraya, en Usulután, respectivamente.

En un acto celebrado en La Pirraya, hogar de Batres, los dos seleccionados dieron el banderillazo de salida ante la presencia de representantes de las empresas patrocinadoras de las obras.

"Me siento contento por esto. Hay que darle gracias a Dios por haber inaugurado esta construcción. Me siento muy contento en lo personal. Toda mi familia está contenta y orgullosa", manifestó Robles.

La construcción de ambas obras fue posible gracias a una serie de reportajes publicados por LA PRENSA GRÁFICA desde febrero, que reflejaron la necesidad de ambos seleccionados por mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias.

Robles carecía de una casa adecuada para vivir, luego de que su hogar se viera dañado por un sismo que afectó el país en noviembre pasado, cuando el jugador de encontraba participando con la playera en los III Juegos Bolivarianos de Playa en Iquique, Chile.

Por su parte, Batres no tenía un espacio adecuado debido a que carecía de una vivienda propia y debía ocupar un local prestado que presentaba serio deterioro en su infraestructura.

AÑOS DE ESPERA

De acuerdo con Batres, la construcción de su nueva casa representa el esfuerzo de cinco años buscando un lugar propio para vivir dignamente.

"Me siento muy alegre. Quiero agradecerle a las empresas que nos echan la mano. Es un gran sueño para mí y mi familia. Necesitábamos una casa digna, que ahora de está haciendo. Ahora ha sido un día especial para nosotros", destacó el seleccionado playero.

Batres señaló que un aspecto clave para lograr este sueño fue haber llegado a la selección nacional de fútbol playa, ya que entonces pudo no solo destacar como goleador, sino también pudo tocar puertas para mejorar su calidad de vida.

"Si llegaba a la selección se me iba a dar todo y ahora estoy esperando ese día que llegó hoy. Se me dio todo al llegar a la selección y nada más agradezco al profesor Rudis Gallo que me convocó y ahora a seguir adelante", manifestó Batres.

Según Francisco de León, maestro de obra encargado de la construcción de las casas de Batres y Robles, las obras estarán construidas para julio y tendrán un diseño óptimo para que ambos seleccionados puedan vivir en ellas sin mayores problemas.

"Llevarán dos cuartos, una sala, un comedor, una cocina. Ya lo que es ducha y baño iría a fuera. Las casas estarían construidas según las disposiciones de Elmer y Rubén, aunque el diseño será el mismo", manifestó de León.

De León detalló que el costo de construcción de ambos inmuebles rondará cada uno los 31 mil dólares. "Esperemos que queden bonitas", afirmó.