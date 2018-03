Polémica por viaje de Darwin Cerén a la selección salvadoreña

Darwin Cerén desea entrenar con la selección salvadoreña de fútbol lo más rápido posible de cara al partido ante Ecuador, programado para el 13 de junio, pero una polémica por quién debe darle su boleto aéreo para viajar está retrasando su incorporación.

Este domingo, en plática con EL GRÁFICO, Cerén dijo que su idea era estar desde este lunes en la concentración de la azul y blanco. Él mismo pidió un permiso especial a su equipo, el Terremotos de San José de la MLS, para poder viajar con anticipación. Lo que no imaginó era que su viaje se complicaría.



"Estoy esperando que me manden el vuelo para El Salvador. La FESFUT está esperando para ver si los contratistas del juego ante Ecuador lo compran. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque no entrenaría con la selección. Solo llegaría a jugar y sería como faltarle al respeto a los compañeros que están ahí entrenando", apuntó el volante salvadoreño, que fue expulsado el viernes en el juego del Terremotos ante el Timbers Portland.

"Yo hablé con la secretaria del presidente de la FESFUT, quien es la primera que se encarga de los viajes y me dijo que no sabe si de parte de la FESFUT van a mandar el boleto. Me dijo que lo más seguro es que me lo manden el día 11 (dos días antes del juego)", agregó.

EL GRÁFICO buscó la versión de los dirigentes de la FESFUT, pero ninguno atenció su teléfono celula.

Ahora Darwin teme quedar mal con su equipo y a la vez llegar tarde para trabajar con la selección y no poder rendir al máximo ante Ecuador.

"Pedí permiso en el equipo y me dijeron que sí. Yo había dicho en el equipo que lunes viajaba a El Salvador y ahora que pregunto en la FESFUT me dicen que los contratistas que han hecho el partido no les han confirmado aún si me van a comprar el boleto para irme para El Salvador. Pero yo no veo bien viajar dos días antes y llegar solo a jugar. De parte de la FESFUT nada cuesta comprar el boleto, porque somos sus jugadores. Pero bueno, acá sigo esperando si me van a mandar el boleto o qué", concluyó el mediocampista desde California.



