Pizarro: “Hay que sembrar una semilla”

El exjugador de Alianza, en 2001, el colombiano Diego Pizarro, tomará las riendas de la selección sub-17 para los Juegos Bolivarianos del 11 al 25 de noviembre de este año en Santa Marta, Colombia. El timonel cafetero ya está en el país y este lunes comenzará su trabajo con ese combinado infantil. Tendrá como base al equipo que disputó la eliminatoria de CONCACAF en abril de este año en Panamá.

Pizarro habló con EL GRÁFICO antes de primera sesión de trabajo con el equipo sub-17. "Ya tengo referencias del grupo, que me dio el profesor Lara. Es un grupo con mucha dinámica. Hay que dejar un legado, hay que sembrar la semilla. Dar todo lo que nosotros aprendemos", apuntó el timonel cafetero.

Por otra parte, el estratega cafetero quiere imponer su huella en el combinado nacional. Quiere comenzar a sentar las bases para la eliminatoria UNCAF de esa categoría se tendrá que jugar casi al cierre de 2018.

"Queremos una selección que corra 90 minutos, que no dé una pelota por perdida. Me gusta mucho el juego directo. Me gustan los equipos atrevidos, que impogan sus condiciones. Seguramente eso se va a poder. Tengo mucha ilusión en ese proyecto", apuntó Pizarro.

Antes de llegar a dirigir a esta selección, Pizarro ha trabajado en seleccion del Valle. Fue asistente en el equipo Real Cartagena, de la segunda división de Colombia. Aclaró que llega a ese combinado por invitación de las dirigencias de la FESFUT, COES y el coordinador de selecciones, Eduardo Lara.

El último técnico que tuvo la selección sub-17 fue Erick Prado. Logró el boleto al Premundial de CONCACAF, pero ahí no pudo ante México, Estados y Jamaica y quedó eliminado en la primera ronda de la competencia regional.