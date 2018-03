Periodista mexicano califica el estadio Cuscatlán como una “vergüenza”

Pese a que El Salvador está eliminado de la carrera al Mundial de Rusia 2018, su estadio sede, el Cuscatlán, no se aleja de las críticas de los periodistas mexicanos, quienes sostienen que la FIFA debería prohibir jugar en el por considerarlo una "vergüenza".Gerardo Velázquez es el periodista que hizo un reconocimiento del terreno de juego del estadio de Trinidad y Tobago, el Hasely Crawford, antes del partido que hoy sostendrá México contra la selección local, y el comunicador criticó el estado del terreno de juego, tildándolo de "porquería de escenario deportivo".Otros periodista de la misma cadena trató de suavizar la crítica y le hizo ver que la cancha no es tan mala y que es parte de las condiciones que se dan durante la eliminatoria.Velázquez no duda en profundizar más su señalamientos y cuestiona a otros escenarios de la región, incluyendo el estadio Cuscatlán y el Metropolitano de San Pedro Sula."Por esos somos unos sometidos todos los países en esta región, porque nos permitimos ese tipo de estupideces y atropellos, deberían de prohibir jugar en estadios de esa categoría, así como deberían prohibir jugar en San Pedro Sula, en el Cuscatlán, perdoname, son una 'vergüenza' de estadios", finalizó.