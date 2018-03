Pelaez: “Ojalá El Salvador encuentre un equipo competitivo”

Ricardo Peláez, exjugador de la selección mexicana, metió presión al representativo azteca que disputará, a partir de mañana la Copa Oro. El exatacante que jugó el mundial de Francia 1998 cree que el Tri tiene la obligación de ganar Copa Oro. Sin embargo, habla de ser cauto ante rivales centroamericanos.

¿Cuál es la visión de Ricardo Pélaez sobre el juego de este domingo entre México y El Salvador?

Si bien es cierto que se lleva una selección, yo no diría B, sino alternativa, es una selección competitiva. Pero México tiene la obligación de ganar la Copa Oro. México tiene que demostrar en el torneo que nos corresponde y no solo en la eliminatoria al Mundial. Hay que demostrar en la cancha, y no solo con palabras. Hay un buen plantel y los objetivos poco a poco se van cumpliendo. Es una obligación de México encarar esta Copa Oro y ganarla.

¿Cómo se ve a El Salvador?

Pues como se ve a los demás rivales: El Salvador, Costa Rica , Honduras. Pero El Salvador ha tenido cambios generacionales importantes que lo han mermado por momentos. Me imagino que lleva a una selección un poco más joven. Nunca puedes confiarte de los rivales centroamericanos. El Salvador tiene deseos de derrotar a México y por eso será un juego complicado. Jugar contra estos equipos centroamericanos tiene un alto grado de dificultad, por la ilusión que tienen estas selecciones de derrotar a México.

¿Algún duelo que recuerde contra El Salvador en su etapa de jugador?

Ese juego de la eliminatoria para Francia 1998, que se jugó en El Salvador. Recuerdo que ganamos con un gol de Luis García. Fue un juego complicado para nosotros, porque el equipo no venía bien y nos tocó ganar 1-0. Luego en 2009 perdimos 2-1. Quizá en aquella época había un entorno más difícil, que en la actualidad. Había selecciones muy parejas y costaba mucho ir como visitante a Centroamérica.

¿Ve referentes en esta selección salvadoreña?

Pues no. Han habido cambios generacionales de parte de El Salvador y por esa transformación, le ha costado los pasos a los mundiales. Ojalá y El Salvador encuentre pronto un equipo competitivo, que pueda llevarlos a lo que su selección era en los noventas. Tenía selecciones competitivas

¿Tiene poco que ganar México en esta Copa Oro?

Yo no lo vería así. Cada juego es distinto. Esta es otra Copa Oro. Hay cambios de jugadores. Vienen nuevas generaciones. El Salvador estará buscando conformar un nuevo equipo. En esta Copa de Oro, El Salvador querrá mostrar su nivel futbolístico. Son retos nuevos. Por lo tanto, no es lo más conveniente caer en una zona de confianza. Hay que encarar este compromiso con responsabilidad