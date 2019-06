Pavón: "El jugador salvadoreño es incómodo"

Nadie puede negar que en El Salvador todos nos acordamos de Carlos Pavón Plummer. Cuando jugó contra la selección, el máximo referente ofensivo siempre le marcó goles y se convirtió en la bestia negra de la azul y blanco por mucho tiempo.

En el marco de la Copa Oro, GRUPO LPG aprovechó para hablar en exclusiva con el ex jugador hondureño sobre el momento que pasa su selección y también sobre su recuerdo de los enfrentamientos contra El Salvador.

¿Cómo está Honduras ahora como analista y también aficionado?

Creo que Honduras va de menos a más en un proceso nuevo con este entrenador (Coito). Pero, a ver. Primero estuvimos un año y medio sin entrenador. Así es difícil que un entrenador se adapte al medio; Fabián tiene poco tiempo. De 10 a 15 entrenamientos con la selección y se notó porque empieza con pie izquierdo contra Jamaica. Sabíamos que se trataba de un rival que fue semifinalista en la anterior edición.

¿Cuál es la fortaleza de la selección de Honduras ahora mismo?

Es una buena pregunta porque en la parte defensiva hay dos jugadores que no sé si van a llegar a Catar. La nueva generación que está por surgir es interesante. Tanto en el medio campo como en el ataque con Lozano. Creo que la parte más importante a el ataque con Albert Ellis, entre otros que andan muy bien. Todavía en media cancha me cuesta sacar jugadores importantes.

El Salvador se enfrentó hace poco contra Honduras y lo hizo con victoria, ¿Cómo ves a la selección y a el jugador salvadoreño?

Me enfrenté muchas veces a los salvadoreños y siempre han sido jugadores duros, conflictivos e incómodos. Me parece que el señor Carlos De los Cobos se ha encargado muy bien en el fútbol salvadoreño. Recuerdo la eliminatoria de 2010 que fue una de las selecciones más complicadas que enfrentamos y fueron partidos duros. El jugador salvadoreño es incómodo y no da una pelota por perdida. Cuando son bien dirigidos son mejores todavía. Carlos está haciendo un trabajo extraordinario con El Salvador.

¿Cómo ves el partido entre El Salvador y Honduras?

Es un partido duro. Honduras ya no se juega nada y El Salvador quiere la clasificación pero no van a regalar nada por el tema de orgullo. Honduras tiene que hacer lo suyo. Esos partidos siempre son duros. Es una moneda al aire porque El Salvador se juega el pase.

Sos muy recordado en El Salvador porque siempre le hiciste daño a la selección con tus goles ¿Cómo recuerdas esos goles y qué le dirías al aficionado salvadoreño?

(Risas) fíjate que así como tu tienes ese recuerdo, me he encontrado a colegas tuyos salvadoreños que me dicen que gracias a Dios me retiré del fútbol. Me recuerdan de buena onda y para mi es grato que me recuerden así. Creo que siempre fueron partidos duros y yo aproveché las circunstancias. Mala suerte por ustedes que me tocaba hacer goles pero no era nada fácil. El fútbol es así y ahora veo en fútbol diferente y le deseo lo mejor a El Salvador.