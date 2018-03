Pareja de salvadoreños no descansó hasta conocer a Rudis Gallo

Los salvadoreños René Alfaro y Wendy Miranda desembarcaron esta mañana de un crucero en Bahamas con la incertidumbre si la selecta de playa había clasificado o no al Mundial. Emprendieron viaje desde Miami y sin internet fue imposible obtener el dato.De inmediato se trasladaron al Malcom Park para saber la suerte de la selección y se enteraron que el equipo había perdido ante Panamá en la semifinal del Premundial Bahamas 2017.“Le consultamos a un jugador de Guyana sobre la selección de El Salvador y nos dijo que se hospedaban en el hotel Breezes. Nos fuimos a buscarlos porque queríamos conocerlos”, dijo René.Al llegar al hotel, descubrieron que la selección no se encontraba porque andaban de paseo por el centro de la ciudad, la pareja se quedó hasta verlos llegar. Los jugadores de la selección retornaron cerca de las 3:00 de la tarde y con el único que pudieron charlar fue con Rudis González, técnico del equipo cuscatleco. Le pidieron una fotografía y le demostraron su admiración.“Nos emocionamos mucho al verlo, no descansamos hasta conocerlos, por eso fuimos al hotel y como no estaban, nos quedamos bañando en la playa hasta verlos”, dijo Wendy.La pareja siguió su recorrido tras el encuentro con Rudis, no se quedaron al partido ante Guadalupe, por el tercer lugar del Premundial, porque deben de seguir la aventura en su crucero por el Caribe.René vive en Los Ángeles desde hace dos años y Wendy trabaja en una aerolínea.