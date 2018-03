Óscar Sorto, un “gringo” en la selección salvadoreña

Óscar Sorto es un mediocampista nacido en Estados Unidos, hijo de padres salvadoreños. Sus progenitores son de La Unión, pero llevan mucho tiempo de residir en Estados Unidos. Tiene 23 años de edad y es una de las novedades en la convocatoria del seleccionador mayor de El Salvador, Eduardo Lara, para el juego de este domingo contra Canadá, en el estadio BBVA Compass de Houston.Actualmente juega en el Orange Country, de la segudna división de Estados Unidos, y no dudó en aceptar el llamado de Eduardo Lara para probar suerte con la selección salvadoreña."Me tomaron por sorpresa. Yo estaba esperando la llamada. Me siento orgulloso, porque me tienen en cuenta en la selección de El Salvador. Estoy feliz, pero especialmente mi papá está aún más feliz de que voy a jugar para El Salvador", dijo a EL GRÁFICO el volante, quien ya ha venido en cuatro ocasiones a El Salvador.Por ahora Sorto no sabe cuándo podrá integrarse al trabajo de la selección para el juego ante Canadá. Es muy probable que su equipo lo requiera para el juego de este miércoles contra Sacramento. Después de ese choque se podrá incorporar al trabajo del equipo nacional.Antes de jugar para el Orange, Sorto militó por cuatro años para el Galaxy de Los Ángeles, de la MLS. Con ese plantel pudo jugar un torneo de la Liga de Campeones de CONCACAF, en 2013, e incluso vino a jugar contra Metapán en 2013.Luego de eso estuvo en la búsqueda de un lugar en la selección sub 23 de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de 2016, en Londres, pero no se concretó nada."En el Galaxy conocí a Mauricio Cienfuegos. Siempre me hablaba cuando me miraba, me daba buenos consejos. Él es amigo de mi papá", apuntó el mediocampista en plática con EL GRÁFICO.Sorto ja dejado a un lado sus intenciones de representar a Estados Unidos. Se ha concentrado en representar a El Salvador. Por ser hijo de salvadoreños (primer grado de consanguineidad) FIFA le da la oportunidad de jugar para El Salvador sin mucho papeleo."Desde hace un año y medio que vengo hablando de jugar para El Salvador. Quiero que me mire el técnico Eduardo Lara, para ver qué decide. Quiero aprovechar este juego contra Canadá. Es una gran oportunidad para mí en cuanto a mi futuro", apuntó el mediocampista, quien cuenta las horas para ponerse por primera vez la azul y blanco.