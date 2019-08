"No me gustó la picardía y marrullería de Panamá"

La afición congregada en CIFCO celebró con los jugadores la clasificación de la selección de fútbol playa a los Juegos Mundiales de la modalidad en Catar.

Sin embargo, el entrenador Rudis González Gallo explicó que quedó molesto por el tipo de juego que ofreció Panamá en el campo.

"Hablé con los muchachos que en este partido habría de todo porque era una final. El sábado tuve la oportunidad de ver Panamá contra Bahamas y no fue ni por cerca cómo nos jugó. A El Salvador hasta el mínimo equipo se le crece porque es un rival a vencer", comentó el estratega criollo.

"Esperaba este juego así pero no me gustó la picardía, la marrullería de Panamá, porque es antideportivo lo que hicieron con Agustín", agregó.

"Le dije a los muchachos que no cayeran en provocaciones y me molestó que los árbitros no fueran justos porque debían ser equitativos, así como expulsaron al Tin debieron sacar al capitán de ellos. No diré la acción obscena que le hicieron a mi jugador", finalizó Gallo.