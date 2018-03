Nelson Bonilla ya está en Panamá para jugar la Copa Centroamericana

El ariete salvadoreño del Nacional de Portugal Nelson Bonilla arribó esta mañana a Panamá, donde se incorporará a los entrenos de la selección antes de enfrentar el viernes a las 5:30 de la tarde a Costa Rica.El atacante obtuvo el permiso de su club para poder jugar la Copa Centroamericana de UNCAF.En plática con Grupo LPG, Bonilla destacó su alegría de volver a vestir la elástica nacional. "Estoy feliz", subrayó y agregó que "conozco al grupo de jugadores y me llena de ilusión estar con el equipo".El legionario tuvo palabras para el entrenador Eduardo Lara. "Yo le agradezco a Lara por todo lo que ha hecho por mí, pese a que no nos conocemos. Me ha hecho sentir importante y esa confianza espero retribuirla a la hora que juegue".Más detalles sobre la participación de Nelson Bonilla con la azul esta tarde en nuestras plataformas multiemdia y mañana, en nuestros diferentes medios impresos de circulación nacional.