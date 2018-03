Nelson Bonilla y Henry Hernández jugarán Copa Centroamericana

El colombiano Eduardo Lara, seleccionador nacional de fútbol, brindó la nómina de 23 jugadores que viajarán este miércoles hacia Ciudad de Panamá para participar en la edición 14 de la Copa Centroamericana de la UNCAF, que se jugará del 13 al 22 de este mes.Las dos grandes sorpresas son la inclusión de Nelson Bonilla, atacante del Nacional de Portugal, y de Henry Hernández, portero capitalino que por ahora no tiene equipo.Bonilla alcanzó de último momento el aval del cuerpo técnico del club luso para incorporarse a la selección nacional y jugar el torneo regional a partir de este viernes 13.“Las gestiones se mantuvieron desde la negativa que recibimos de parte del Club Nacional de Portugal sobre el caso de Nelson Bonilla. El profesor Lara mantuvo siempre una comunicación constante con el club y con el jugador hasta alcanzar un acuerdo que lo cederían para que jugara la Copa de la UNCAF”, admitió Luis Pérez Guerrero, Secretario General de la FESFUT.“Estamos satisfecho que el club Nacional haya cedido los servicios de Bonilla para este torneo luego que se había dicho que no sería prestado. Bonilla se incorporará este miércoles en Ciudad de Panamá al plantel en el hotel sede para ponerse a las órdenes del profesor Lara”, acotó.Por su parte, el técnico Eduardo Lara admitió en conferencia de prensa que “a la nómina se incorpora el portero Henry Hernández, lastimosamente problemas de conexión no le permitieron llegar a tiempo al entreno, por lo que lo esperamos esta tarde para que pueda viajar con nosotros este miércoles hacia Panamá”.Hernández tomará la vacante del juvenil Mario González Martínez, actual portero de Luis Ángel Firpo y de la selección sub 20 que llegó a relevarlo en la selección mayor cuando el portero capitalino recibió el permiso por parte del técnico Lara para viajar a Irán a probarse con el club Naft Theran.La nómina de 23 jugadores que dio a conocer este día Eduardo Lara y que exige las autoridades de la UNCAF para participar en el torneo regional no incluye al volante del campeón Santa Tecla, Marlon Cornejo, ni al atacante de Isidro Metapán, José Ángel “el Puma” Peña, por decisión técnica, lo mismo con el defensor del UES, Alexander Mendoza por lesión.Nómina completa: