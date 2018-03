Nelson Bonilla sigue sin saber dónde jugará

El delantero salvadoreño Nelson Bonilla confirmó que se enuentra en Portugal, luego que el equipo dueño de su pase, el Nacional, le enviara los boletos para regresar. Sin embargo, no está entrenando con el plantel luso y está buscando otro equipo en el balompié europeo.Bonilla aún tiene contrato con el Nacional, pero no hay cabida para él en dicha institución, así que debe arreglar su cesión con otro equipo antes de este 1 de septiembre, fecha en la que se cierra el mercado de pases en Europa."Ahora lo primordial es decidir en dónde voy a jugar. Me es indiferente a la liga a la que vaya. Lo importante es que juegue. Lo que me interesa es jugar", apuntó Bonilla.Antes de volver a Portugal, la dirigencia del Alianza tuvo un acercamiento con Bonilla, pero el atacante tiene claro que no es momento para volver al balompié salvadoreño."Me emocioné mucho con ese ofrecimiento. Lastimosamente siento que no es el momento para regresar. Quiero estar fuera aún. El ofrecimiento de Alianza fue claro, solo era que yo dijera que sí. Me mueve porque es el equipo de mis amores, el más grande del país. Esa fue la única oferta en concreto que tuve antes de Copa Oro", apuntó el delantero.Bonilla estuvo con el Nacional hasta inicios de este año. Marcó un par de goles y luego, en febrero, pidió su salida. Se fue a la segunda división del balompié turco, pero tuvo poca participación.