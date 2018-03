Nelson Bonilla sí acudirá al llamado de la selección salvadoreña

Nelson Bonilla, delantero del Nacional de Portugal, confirmó a EL GRÁFICO que acudirá al llamado de la selección mayor salvadoreña para entrenar y buscar un cupo en la nómina final de la Copa Oro.

Bonilla no quiso ahondar en las razones que le motivaron a volver a la azul después que desde enero de este año no había sido llamado. Incluso, el jueves dijo en el programa radial Güiri Güiri al Aire que pensaba no volver debido a las fuertes críticas que recibía.

Eduardo Lara, técnico del representativo cuscatleco, dijo que espera la llegada de Bonilla, un jugador convocado para reforzar el ataque.

"Hablé con Nelson la semana pasada, antes de irnos para Nueva Jersey. Lo llamé y le dije que se pusiera a trabajar porque le iba a dar la oportunidad de poder estar en la selección y no quería encontrarlo tan lejos del nivel. Quería encontrarlo más nivelado al igual que el resto de sus compañeros. Me dijo que sí. Lo espero para este lunes. Hablaré personalmente con él. Espero que las cosas se le den de la mejor manera", apuntó el estratega.

La selección mayor comenzará a trabajar desde este lunes en la recta final para la Copa Oro 2017. El plantel nacional debutará el 9 de julio contra México, en San Diego, Estados Unidos.