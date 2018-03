Nelson Bonilla regresa a una convocatoria de selección

La inclusión de Nelson Bonilla, jugador que militó en el fútbol turco con el Gaziantep Büyüksehir Belediyespor es la novedad en la nueva convocatoria para la selección nacional de El Salvador que retomará las prácticas este lunes en su ruta de preparación para la Copa Oro 2017.Bonilla que reconoció que no jugó los minutos esperados en el Gaziantep y que aún tiene contrato con el Nacional de Madeiras de Portugal será uno de los 20 convocados.Los otros delanteros convocados son Rodolfo Zelaya, del Alianza y Harold Alas que fichó con el campeón nacional Santa Tecla.El exdelantero del Alianza fue parte de la selección que disputó la Copa UNCAF y no estuvo en las siguientes nóminas de Lara.Según el comunicado de la FESFUT, los jugadores deberán presentarse el lunes a las 8:00 de la mañana en el Albergue del Futbolista "Conrado Miranda”.En Copa Oro, el Salvador está en el grupo C junto a México, Jamaica y Curazao.Aquí está completa la nómina de la selección: