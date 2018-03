Nelson Bonilla podría no volver a la selección salvadoreña

El delantero salvadoreño Nelson Bonilla pasa unos días en el país aprovechando su período vacacional y aprovechó para conversar con los panelistas del Güiri Güiri al Aire.

El ariete reveló sus planes de mantenerse activo en una liga extranjera y asegura que tiene una oferta de un equipo que jugará Europa League. Además, reveló que estudia la posibilidad de no volver a vestir la camiseta de selección nacional, debido a las fuertes críticas que recibió después de la Copa Centroamericana.

¿Cuáles son tu planes por ahora de cara a la próxima temporada?

Tengo que regresar a Portugal porque tengo dos años más de contrato con el Nacional. Pero la idea no es quedarnos allá, porque el equipo bajó (a segunda división) y cuando eso pasa todo se reestructura.

Tengo que pensar bien cual será el siguiente paso, porque después de un año negativo lo importante es ir a jugar, recobrar la confianza de antes y comenzar a recuperarnos. Hay rumores de afuera, pero no hay nada en concreto, hay que esperar a que se confirme, la idea es poner en alto al país.

Tengo que presentarme con mi club a principios de julio pero estoy a la espera de una oferta que me motiva bastante y es un equipo que juega Europa League. Es segundo año que me quieren. Pero no puedo decir su nombre.

¿Podrías volver al fútbol salvaoreño?

No pasa por ahora volver acá. No porque tuve un año malo significa que tengo que regresar. Antes jugué dos años buenos y la verdad es que me adapté bastante a la vida de allá (Europa), a como se manejan las cosas en los clubes de allá. No puedo decir que regresar acá sea un retroceso, porque yo nací aquí, soy salvadoreño; jugaba en San Jacinto en canchas de tierra y regresar no es un retroceso, pero no pasa por mi mente en estos momentos.

¿Volverías a tu equipo en Portugal?

Mi idea era cumplir los tres años en Portugal. No puedo decir que era lo que yo esperaba, porque el equipo tenía 15 años de no comprar un jugador y en este caso me compra a mi, y al llegar no vi el interés del entrenador para ocuparme, eso fue difícil asimilarlo.

El equipo perdía, seguía perdiendo y yo no vi los minutos que esperaba. Anotaba en un partido y en el siguiente no jugaba, era un situación complicada. Mostraba mi enfado y eso al técnico europeo no le gusta, mucho menos si viene de un centroamericano. Mi idea ahora pasa por buscar un equipo en otro país en el que me sienta cómodo y jugar un par de campañas y demostrar que tengo la capacidad de aportar.

¿Te incorporará al trabajo de la selección de cara a Copa Oro?

Hable con el profesor Eduardo Lara pero es un tema complicado porque en enero se me atacó demasiado. No entendía el por qué de esos ataques, parecía que yo no hice nada bueno antes. Se me atacó a tal grado que ofendieron a mi familia, que nada tiene que ver con el fútbol.



A mi me podían decir de todo, pero mis padres o hermanos no tienen nada que ver. Eso me hizo caer anímicamente, yo puedo aceptar una crítica de juego, pero me entregué; fallé goles, pero le pasa a cualquiera que tenga una mala racha, pero se me atacó injustamente. Uno es profesional pero ese tipo de reproches sí me dolieron porque mi intención ha sido siempre poner en alto a mi país. Ahora estoy pensando sobre ese tema, tengo que hablar con el profesor Lara.



Aquí podés escuchar la participación completa de Nelson Bonilla: "Güiri Güiri al Aire del jueves 15 de junio".