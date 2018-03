Nelson Bonilla no seguirá en Gaziantep de Turquía

El delantero salvadoreño Nelson Bonilla reveló hoy que no va a continuar en las filas de Gaziantep BB de la Primera División de Turquía. Solo jugó tres partidos en cuatro meses, de febrero a mayo, y sabe que no seguirá. Pero él tampoco quiere seguir."Tuve mala suerte en el balompié de Turquía, porque solo estuve tres semanas con el técnico que me llevó. Cuando llegué a ese equipo me dijo que iba a jugar sí o sí, porque le habían gustado los videos que había visto de mí. Pero después de tres juegos renunció. Luego llegaron al equipo otros dos técnicos que no me conocían, que no saben quién soy. Fue primera vez en mi carrera que no estuve convocado para seis partidos. Esperé hasta el final y gracias a Dios el equipo no descendió y en mi currículo no está un descenso", apuntó Bonilla.Bonilla está en el país de vacaciones, a la espera de cuál podría ser su futuro en el balompié internacional. Tiene dos años más de contrato con el Nacional de Portugal, equipo del que pidió salir en febrero. Igual que en Turquía, en el balompié luso tuvo poca oportunidad.Pero el cuscatleco fue tajante en afirmar que no jugaría en el país en este momento, a menos que el Alianza, el equipo de sus amores, le hiciera una buena oferta de trabajo."Vamos a ver qué dicen mis agentes y el Nacional. Queda esperar. Si yo tomo la decisión de volver al Nacional sería para jugar, a tratar de ayudar a Nacional", apuntó el atacante salvadoreño, en plática con EL GRÁFICO.