Nelson Bonilla acepta que tenía una presión acumulada con la selección salvadoreña

Nelson Bonilla, delantero de la selección mayor salvadoreña, rompió el silencio en la Copa Oro esta tarde, en conferencia de prensa, y aceptó que ahora se siente menos presionado.El atacante aseguró que con el gol ante México, el pasado domingo, retomó la tranquilidad que había perdido y que en su momento le llevó a pensar en no vestir nunca más la camisa azul y blanco."Tenía una presión acumulada. No se me habían dado los goles. Pero yo sentía que estaba jugando bien con la selección en los partidos que me había tocado. Gracias a Dios se pudo romper eso. Feliz porque en ese momento estábamos marcando el 1-1. No soy ni bueno cuando anoto, ni malo cuando fallo", aseguró el delantero nacional.Bonilla trajo a cuenta el trabajo que ha hecho a lo largo de su carrera y cómo trata de ocupar eso en Copa Oro."Gracias a eso me han llegado oportunidades afuera. Tuve una racha negativa, pero como repito, trabajo siempre para marcar goles. Ojalá que el juego ante Curazao pueda ayudar a mi país con una asistencia aunque sea. Es importante para nosotros sacar un resultado favorable ante Curazao", destacó.Y mandó un nuevo mensaje a los críticos: "Nunca tuve bronca con el gol. No se daba el gol, pero lo importante es generar las ocasiones. No soy ni bueno ni malo cuando fallo o hago gol".Bonilla no quiso entrar en polémicas en cuanto a las condiciones de preparación de la selección mayor de cara a Copa Oro, pero lanzó un pequeño dardo."Lo he dicho en mi país, que no tenemos el apoyo como deberíamos, pero es lo que hay. Estamos claros y no nos quejamos de nada. Eso de las condiciones se puede hablar después de la Copa. No es lo que nosotros queremos, pero es lo que hay", indicó el atacante del equipo nacional.