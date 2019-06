Nelson Bonilla: "Hemos asimilado lo que el técnico quiere"

Nelson Bonilla sacó provecho del error de la zaga de Curazao al cierre del primer tiempo para marcar el único gol del juego y le dio los tres puntos a la azul en su debut en Copa Oro 2019.

Ese gol y un tiro que el portero Eloy Room le atajó en la segunda parte son las acciones que le dieron al cuscatleco el título de jugador del partido ante Curazao.

Ya en frío, el atacante habló con los panelistas del Güiri Güiri Night Club sobre el triunfo del equipo nacional ante Curazao, por la primera fecha del grupo C y dejó en claro que como jugador hay que adaptarse a lo que el entrenador quiere en cancha.

"Ya tengo casi ocho años de estar en la selección nacional y hemos tratado de adaptarnos a la idea que el profesor quiere. Ahora se ha dado espacio a lo que él quiere, que el equipo sea compacto y que no haya espacios entre líneas y el grupo lo ha asimilado bien. Este es el resultado", dijo el delantero cuscatleco.

Por otra parte, el "9" de la Azul cree que el equipo nacional supo tener el control del partido ante los curazoleños, aunque considera que el plantel nacional no mostró su mejor fútbol.

"Ahora quizá no hemos sido tan vistosos, pero tampoco el rival no nos generó tanto peligro, más que en pelotas aéreas. No es que se pueda decir que ganamos, pero que estuvimos en un hilo. No creo que haya sido así", aseguró Bonilla.

Por otro lado, las condiciones en que se llevó a cabo el juego de debut en Kingston también estuvieron en la bitácora del atacante nacional.

"En el primer tiempo, teníamos el viento en contra, el balón se quedaba. Pero también hay algo que yo siempre lo he recalcado. Somos El Salvador, no somos Brasil y hay otro equipo que juega, que viene de ser campeón en un torneo en Tailandia. Curazao viene trabajando desde años. Ahora todos los equipos juegan, Curazao también salió agresivo a querer presionar", apuntó el delantero del Bangkok United, de Tailandia.