Nelson Bonilla: “He jugado porque me lo he ganado”

Nelson Bonilla habló con EL GRÁFICO luego de su trabajo en Copa Oro, de su reencuentro con el gol y de las críticas que en su momento hubo contra él.

Incluso, habló en nombre de todo el plantel y dijo que existe mucho respaldo para Eduardo Lara como técnico de la azul y blanco mayor.

¿Qué te dejó la Copa Oro?

Sorprendimos a muchos. Creo que la gente esperaba resultados malos de nosotros, pero demostramos lo contrario. Feliz por el grupo, porque ha ido luchando desde hace ratos contra muchas adversidades. Estoy feliz por el profesor Eduardo Lara, quien también lucha contra las adversidades y siempre da la cara por nosotros.

Después de Copa Centroamericana, usted quedó con alguna incomodidad porque hubo gente que se metió hasta con su familia, ¿Ha quedado de lado eso por el papel que hizo usted en esta Copa Oro?

Yo te voy a ser sincero. En enero, yo no era el peor y ahora que he quedado como máximo anotador de la selección en Copa Oro tampoco soy el mejor. Siempre he sido el mismo, al que le ha costado todo. Nadie me regaló nada. He jugado donde he jugado porque yo me lo he ganado. Yo he trabajado y sudado. Lastimosamente, la gente no lo entiende así. Yo estoy con los que me han respaldado, mis padres, mis hermanos, mi novia, mis primos y tíos. Siempre han estado conmigo, cuando el país me dio la espalda.

Dos goles en esta Copa Oro, ¿qué te parece esa cifra?

Al final tuve también la confianza del cuerpo técnico. Yo se la transmití dentro del campo. Jugamos bastante bien con Rodolfo Zelaya. Nos entendemos bien. En junio pasado, cuando me presenté para iniciar la preparación, el profesor Lara me dijo que iba a jugar, que confiaba en mí, que todos los goles que no se me habían dado en Copa Centroamericana, se me iban a dar en esta Copa Oro. Ahí está el fruto.

¿Qué pasó por tu mente después de que no lo llamaban a la selección luego de Copa Centroamericana?

Iba a ser difícil porque nadie me había hablado, nadie me había dicho nada y hasta que el profesor Lara me llamó para contarme todo lo que había pasado y todo lo que él había pensado, yo lo agradecí. Mi mente estaba preparada muy bien para encarar estos juegos de Copa Oro. Lastimosamente, no podemos perdonar a un equipo como Estados Unidos. Con apoyo de todos los sectores, este grupo crecerá aún más.

¿Esta Copa Oro fue tu reivindicación?

Es que yo no tenía que reivindicarme con nadie, solo conmigo mismo. Se me atacaba injustamente. Hay gente que tiene micrófono que hizo críticas, no para mejor, sino que para hundirme. Lo hicieron sin conocerme. La gente me insultaba, me decía de todo en redes sociales.

¿Ha sido palpable el cambio de idea en la selección?

Sí, es palpable el optimismo que el profesor Lara nos transmite. Su idea está clara. Nosotros sabemos lo que él quiere.

Lara dice que él quiere seguir al frente de la selección, ¿Tiene todo el respaldo del grupo de jugadores?

Si antes de la Copa Oro el profesor Lara tenía el 1,000 por ciento, ahora tiene el 10,000 por ciento de respaldo. Creo que es unánime de todos los jugadores que han estado con él. Sabemos cómo él se maneja. Nuestros respaldo lo tiene.

Si la FESFUT no hace todo lo posible para que él se quede, ya queda en las manos de ellos. Queremos que se dé un proceso por primera vez de todo lo que tengo de estar en selección. Desde 2012 ha existido un proceso de más de un año de un técnico. Es lamentable. Hay que hacer un proceso completo desde ahorita hasta el próximo Mundial. Si ya nos dieron todo, nos apoyaron todo y no hay resultados, entonces que nos ataquen. Hasta el día de hoy no nos han dado todo.

¿Qué sería darles todo?

Es darnos mejores canchas, mejores circunstancias para entrenar. Si el profesor Lara te pide un campamento, que se lo den. Con tan poco apoyo, nos pusimos al hombro el equipo y dimos todo por la camisa.