Nelson Bonilla: “Fito es un gran jugador”

Nelson Bonilla, delantero del Nacional de Portugal, lamentó no poder estar con la selección mayor de El Salvador en la Copa Centroamericana de UNCAF, que se disputará en Panamá del 13 al 22 de este mes.El delantero buscó el permiso con su equipo, pero fue imposible obtenerlo debido a que ese torneo no es en fechas FIFA.Sin embargo, Bonilla cree que Rodolfo Zelaya, delantero del Alianza, podrá ser de mucha ayuda en el ataque de la azul y blanco.Es una lástima. Yo quería estar, porque había platicado con otros jugadores que están ahora y se miraba otro ambiente. También había platicado mucho con el entrenador y le doy las gracias por la confianza, por hacerme sentir importante a la hora de tomarme en cuenta y preguntarme. Es una lástima, pero tampoco se muere nadie si no voy. Sé que los que están van a hacer bien las cosas. Sé que es un grupo que con buen trabajo puede hacer historia.Con Fito no tenemos mucha comunicación, pero siempre dije que él es un gran amigo. Cuando estuve con él en Alianza yo lo disfruté. Aprendí mucho de él, es una gran jugador. Él sabe que es una gran jugador. Solo se tiene que meter eso en la cabeza. Debe olvidar el pasado. Ahora es borrón y cuenta nueva para él. Es decisión del técnico a quiénes llamar, y Fito es un gran jugador, que puede ayudar mucho al grupo y a la selección.Pues se podría decir que sí. Por ese motivo no me dejaron ir a la selección. Me dijeron que iba a ser tomado en cuenta, que iba a ser importante para el nuevo entrenador. Yo estoy entrenando igual como lo hacía con el entrenador anterior. Estoy trabajando fuerte para demostrar que por algo estoy acá.Fue nula. Con él, no tuve ninguna palabra, mas que solo cuando llegué. Yo no entendía cosas, como por ejemplo, que metía un gol y al siguiente partido no jugaba, o daba una asistencia y no jugaba en el siguiente partido. Era una situación extraña y difícil para mí.Espero que en estos seis meses que se vengan la situacion pueda cambiar. Yo nunca me molesté cuando no jugaba. Al contrario, siempre traté de trabajar más fuerte. Era desmotivador, porque es la primera vez en mi carrera que tengo tantos juegos como sustituto. Era algo inusual. Ahora me toca trabajar con este nuevo entrenador y quiero demostrar de lo que soy capaz.Tratar de jugar y marcar goles. Por eso me han traído aca. En Rumania y Azerbaiyán he anotado goles y me toca trabajar. He aprendido mucho en estos seis meses. Me han ayudado a madurar mucho. Siempre me he basado en trabajar fuerte, en hacer lo mío. Espero que las cosas se me den.Tenemos muy buenos jugadores. Esperemos que ahora que hay un nuevo entrenador podamos hacer bien las cosas. Cuando inició la temporada hablábamos de que íbamos a estar peleando Europa. Hemos quedado abajo de las expectativas, pero creo que aún estamos a tiempo para poder salvar la temporada y tratar de estar en los puestos en lo que el Nacional merece estar.