Natalia Álvarez, la bella periodista que da cobertura a la selección

Porque todas debemos tener un vestido rojo!! ???? Más información en @sis_alvarez A photo posted by Natalia Alvarez (@ngas88) on Dec 16, 2016 at 10:19am PST

Nos vemos en el Chinamo ?? ?? @sis_alvarez A photo posted by Natalia Alvarez (@ngas88) on Dec 12, 2016 at 5:47pm PST

???? @sis_alvarez A photo posted by Natalia Alvarez (@ngas88) on Nov 27, 2016 at 10:01am PST

?? A photo posted by Natalia Alvarez (@ngas88) on Feb 20, 2016 at 11:28am PST

Feliz!!! ???? A photo posted by Natalia Alvarez (@ngas88) on Nov 30, 2015 at 12:28pm PST

La comunicadora habló con EL GRÁFICO sobre la percepción de la azul y blanco y no podía faltar el tema del regreso de Rodolfo Zelaya.En este momento el proyecto es cubrir la Copa Centroamericana y cubrir, de igual manera, todas las selecciones tanto con entrenamientos, declaraciones y todo ese tipo de cosas alrededor de la selecta y por supuesto dándole toda la información a los salvadoreños.Talvez no hay tanta información como uno quisiera, pero si obviamente para la Copa Centroamericana nos ha tocado empaparnos de sus principales figuras y si notamos la efervescencia por la afición del regreso de Fito Zelaya además de que es un gran jugador tenemos que dejarlo desde esa parte, las cosas fuera de cancha, le da un gran aporte a la selección, es un buen jugador y creo que en este momento la selección lo necesita.Yo creo que eso es lo que necesita talvez una selección de El Salvador que necesita un proyecto que no solo tenga la selección sino sus divisiones menores para tener un punto de partida para hacer un cambio y llegar a ordenar la casa.Acá te dejamos más imágenes de la bella periodista.