Narciso Orellana no esperaba el llamado a la selección salvadoreña

Luego de un viaje de una hora y media desde Carolina del Norte hasta Washington, el volante del Alianza, Narciso Orellana, se incorporó ayer a los trabajos de selección mayor y se declaró listo para jugar este sábado ante Honduras."Yo estaba de vacaciones en Carolina del Norte y este llamado me tomó por sorpresa. Gracias a Dios ya estoy acá con la selección mayor. Este llamado fue una gran sorpresa; yo no lo esperaba", confesó el madiocampista en plática con EL GRÁFICO.Orellana no era llamado a la selección mayor desde hace un año y medio. "Quiero aportar un granito de arena. Terminé torneo con Metapán hace dos semanas y no había hecho nada. En estos últimos dos días he salido a correr. Espero hacer bien las cosas este sábado contra Honduras", apuntó Orellana.Narciso Orellana también habló de su llegada al Alianza. "Alianza es un equipo grande. Espero que las cosas marchen bien para mí con Alianza", aseguró.Orellana dijo desde hace algunos dias le hablaron de parte del Alianza para llegar a ese plantel. Admitió que el actual técnico, Jorge Rodríguez, incidió para su llegada."Estaba libre (sin contrato con Metapán), no hay ningún problema para que yo firmara con cualquier equipo", expuso.