Narciso Orellana, la revelación con El Salvador en fase de grupos de Copa Oro

Narciso Orellana cerró de manera redonda la primera fase de Copa Oro. Fue titular en los tres partidos de la ronda de grupos y recibió de lleno la confianza del estratega Eduardo Lara.

Pero el volante de contención prefiere hablar de un logro colectivo con el equipo nacional. "Creo que todos hemos hecho un bien trabajo. Creo que el grupo está bien comprometido en lo que queremos. Gracias a Dios se logró el objetivo de pasar a la siguiente fase. Tenemos que recuperarnos pronto para enfrentar ese partido contra Estados Unidos", analizó, sin querer robar protagonismo.

En lo individual, Orellana agradece la confianza que le ha brindado el cuerpo técnico de selección para poder hacer su trabajo. "Espero seguir haciéndolo bien. Gracias también a los compañeros que me han ayudado. Queda seguir mejorando y corregir los errores cometidos", apuntó el mediocampista

LO QUE VIENE

Para Orellana no será fácil el juego por cuartos de final ante Estados Unidos. "Pero tampoco es difícil. Nosotros andamos bien y esperamos hacer un buen partido. Tenemos que estar aplicados en lo que el profesor quiere. Ojalá que se nos de la victoria", aseguró.

Después de algunas convocatorias y ausencias con la selección mayor desde 2015, Orellana volvió a la azul. Lo hizo a pedido del timonel colombiano Eduardo Lara.

"Este nuevo llamado a la selección me motivó. He entrado de lleno, para trabajar al 100 por ciento. Eso es lo importante. Me siento en confianza en la selección. Dios lleva las cosas a su manera y gracias a Dios se me presenta una nueva oportunidad", apuntó.